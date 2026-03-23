Referendumul Justiției din Italia. Exit-poll-urile indică o cursă strânsă

Primele estimări după închiderea urnelor în Italia arată că votul „Nu” are un ușor avantaj în referendumul privind reforma sistemului judiciar, diferența față de opțiunea „Da” fiind însă redusă, potrivit Reuters.

Datele publicate de institutele de sondare arată un echilibru între cele două opțiuni, cu un ușor avans pentru respingerea reformei. Consorțiul Opinio pentru Rai estimează „Nu” între 49% și 53%, în timp ce „Da” este plasat între 47% și 51%. O tendință similară este indicată și de YouTrend pentru Sky TG24, care plasează „Nu” între 49,5% și 53,5% și „Da” între 46,5% și 50,5%.

Diferența dintre cele două tabere rămâne redusă, iar rezultatele finale urmează să fie anunțate în cursul serii.

Consultarea populară a vizat modificări constituționale legate de organizarea sistemului judiciar, inclusiv crearea unei Curți disciplinare. Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu al guvernului condus de Giorgia Meloni, care urmărește separarea carierelor judecătorilor.

Printre cele mai importante schimbări se numără separarea carierelor între judecători și procurori, crearea a două Consilii Superioare distincte pentru fiecare categorie, introducerea unui sistem de selecție aleatorie pentru membrii organelor de autoguvernare și înființarea unei noi instanțe disciplinare pentru magistrați.

Acest tip de referendum nu a impus un prag minim de participare. Prin urmare, rezultatul este valid indiferent de prezența la vot, iar decizia finală depinde exclusiv de majoritatea voturilor exprimate.

Participarea alegătorilor a depășit nivelurile obișnuite pentru un referendum în Italia. Până duminică seară, la ora 23:00, votaseră 46,07% dintre cetățeni, iar procesul electoral a continuat luni, după redeschiderea secțiilor între orele 7:00 și 15:00.

Per total, prezența la urne a trecut de 56%, marcând un nivel considerat ridicat pentru acest tip de scrutin.

Reforma a parcurs deja toate etapele parlamentare necesare pentru modificarea Constituției, fiind adoptată de două ori de ambele camere legislative. Cu toate acestea, nu a reușit să obțină majoritatea calificată de două treimi, ceea ce a făcut obligatorie consultarea populară.

Guvernul condus de Giorgia Meloni nu a reușit să adune suficient sprijin pentru a evita referendumul, astfel că decizia finală a fost transferată către electorat. Acest mecanism este prevăzut de Constituția italiană tocmai pentru a permite cetățenilor să se pronunțe asupra schimbărilor fundamentale atunci când consensul politic nu este suficient de larg.

De altfel, dezbaterea privind separarea carierelor în sistemul judiciar italian nu este una nouă. Ideea a fost discutată încă din anii ’80, însă a fost constant blocată de controverse politice și instituționale.