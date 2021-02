Sorin Roșca Stănescu va scrie din nou pentru Evenimentul Zilei. De 29 de ani, noi, ziariștii de la Evenimentul zilei, suntem cei care am avut un cuvânt greu de spus în istoria presei. Și tot noi, o mână de oameni care au rămas pe baricade ca să ducem ziarul înainte, suntem profund nemulțumiți și critici cu starea presei de azi. De aceea am gândit și am început să punem în practică un proiect care să reînvie spiritul echipei EVZ din anii de începuturi.

Când, în 30 decembrie 2019 am tras ultimul număr al ziarului Evenimentul zilei pe hârtie tipărită, am plâns. Colegii mei, puținii rămași din perioada în care ne scriam textele cu pixul și făceam coadă la dactilografe, aveau și ei lacrimi în ochi și o stare de nefericire profundă. În acea zi murise o parte din noi, deși știam bine că viitorul presei stă în tehnologia pe care deja o foloseam de ani de zile.

Eram triști pentru că atunci gândeam că vom deveni o redacție statică, așezată în fața calculatorului, atentă doar să nu rateze știrile cele mai importante. Că starea aceea de spirit, pe care niciunul din ziariștii care au trecut prin redacția Evenimentul zilei, mai ales în perioada Ion Cristoiu, nu o pot uita. Atunci era o atmosferă unică, într-o redacție în care toți cei care lucrau, de la director până la ziaristul proaspăt angajat, aveau credința că profesia de jurnalist e cea mai importantă profesie din lume.

Ne temeam că spiritul de competiție, de libertate creativă, dorința de a fi produs cea mai tare știre într-o zi sau împăunarea unei exclusivități va dispărea din mica echipă de reporteri rămasă să construiască un nou produs mediatic. De data aceasta, on-line: evz.ro.

Într-o zi, lui Dan Andronic i-a venit ideea să încercăm să refacem echipa anilor 90. Să chemăm lângă noi vechi colegi care n-au abandonat meseria și au o voce distinctă în media. Așa s-au întors în spațiul ziarului on-line Sorin Ovidiu Bălan, Ovidiu Drugă, Ada Meseșan, Robert Turcescu. Iar de azi, va scrie pentru EVZ și Sorin Roșca Stănescu.

Pentru cei care nu știu, Sorin a fost unul dintre cei mai importanți ziariști din perioada de început a ziarului Evenimentul zilei. El era omul care a pus accent mare pe secțiunea de investigații a ziarului și a făcut o școală în jurul lui ca să-i învețe pe tinerii jurnaliști cum se crează o rețea de surse, cum se obțin informații importante, ce greutate poate avea un document într-o anchetă jurnalistică. Sunt mulți ziariști care-i datorează recunoștință pentru că le-a pus bază solidă în carieră.

Dezvăluirile și anchetele semnate de Sorin Roșca Stănescu în pagina 3 a Evenimentului zilei, pe parcursul anului 1992, sunt încă repere pentru unele subiecte de presă dezbătute și astăzi. De aceea cred că textele acide ale lui Sorin vor suscita interesul cititorilor evz.ro.