Recensământ 2022. Gelu Duminică: Datele sunt incorecte! Romii sunt mult mai mulți

După ce Institutul Național de Statistică(INS) a anunțat că populația României a scăzut cu un milion de oameni în zece ani, sociologul Gelu Duminică a declarat că recensământul din acest an este incorect și că numărul romilor este mult mai mare decât cel transmis.

„569.500 de romi in Romania conform ultimului recensamant. Prima data in ultimii 30 de ani cand numarul romilor a scazut (637.000 in 2011). Chiar consistent. Scaderea populatiei nu e generata de vreo realitate demografica (populatia de romi este una mult mai mare) ci e generata de efectul incapatanarii unor lideri romi care au crezut ca detin adevarul si au impus un anume fel de recenzare. Am avut n discutii pe acest subiect atunci insa incapatanarea e incapatanare. Nu va iesi nimic bun din acest recensamant, cel putin nu pentru romi. Nu ma astept ca cineva sa iasa in fata si sa isi asume”, scrie Duminică pe Facebook.

Primele date oficiale de la Recensământ

Populația României este de 19.053.815 persoane, din care 51% sunt femei, potrivit datelor provizorii ale recensământului publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Astfel, populația rezidentă a României este de 19.053.815 persoane, din care: 9.808.300, reprezentând 51,5%, de sex feminin și 9.941.200, reprezentând 52,2%, în mediul urban.

INS arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 10 ani în urmă, remarcându-se creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste).

Indicele de îmbătrânire demografică s-a depreciat cu aproape 20 de puncte procentuale, crescând la 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere comparativ cu 101,8, la recensământul din 2011 (RPL 2011).

Deși numărul tinerilor (sub 15 ani) a scăzut cu 115,7 mii persoane, ponderea lor în total populație a urcat ușor la 16,1% (față de 15,9% la RPL2011), în timp ce ponderea populației de 65 ani și peste în total populație a înregistrat o creștere cu aproape jumătate de milion de persoane, respectiv cu 3,5 puncte procentuale (de la 16,1% la RPL2011 la 19,6% la RPL2021). „Față de populația rezidentă înregistrată la recensământul precedent (RPL2011), România a pierdut 1,1 milioane locuitori (1067,8 mii persoane). Din 42 de județe (inclusiv municipiul București), 39 au pierdut din numărul de locuitori”, arată INS.