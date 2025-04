Real Madrid, în finala Cupa Spaniei. Răsturnări de situație în meciul cu Real Sociedad

Real Madrid și Real Sociedad au remizat, scor 4-4, în meciul retur din semifinalele Cupei Spaniei. „Galacticii” sunt primii finaliști din Cupa Spaniei. Oaspeții au deschis scorul în minutul 16, prin Barrenetxea, care a înscris după un contraatac letal.

Ander Barrenetxea l-a învins pe Andriy Lunin cu un șut din interiorul careului, după o centrare cu capul a lui Pablo Marin. „Galacticii” au egalat în minutul 30, când Vinicius Junior i-a pasat în careu lui Endrick, care a profitat o ieșire a portarului Alex Remiro și a trimis lobat mingea în poartă.

7 goals in 530 minutes so far this season. pic.twitter.com/6vkzgZI25j

🕺🏾🇧🇷 Endrick scores again for Real Madrid making it 5 goals in 5 Copa del Rey games!

Repriza secundă a fost una memorabilă. În minutul 72, la doar două minute după ce Martin Zubimendi a avut o ocazie importantă de gol, Real Sociedad a intrat în avantaj după un autogol al lui David Alaba.

Peste doar 8 minute, echipa lui Imanol Alguacil și-a dublat avantajul de pe tabelă, după ce Takefusa Kubo i-a pasat lui Mikel Oyarzabal, al cărui șut de la marginea careului a fost deviat, iar Lunin nu a putut interveni.

În minutul 82, Jude Bellingham a dus scorul la 2-3, după ce a primit o pasă de la Vinicius și a șutat din voleu, învingându-l pe Remiro. Apoi, după alte 4 minute, în urma unui corner executat de Rodrygo, Aurelien Tchouameni a înscris cu capul, restabilind egalitatea.

La scorul de 3-3 „galacticii” erau calificați în finală, datorită avantajului obținut în tur, când s-au impus cu 1-0 pe terenul adversarilor, dar meciul de pe Bernabeu avea să ajungă în prelungiri, după un gol din minutul 90+3.

REAL MADRID SURVIVE AND ADVANCE TO THE COPA DEL REY FINAL AFTER ONE OF THE BEST GAMES WE'VE EVER SEEN 😱😱😱

They'll face the winner of Atletico Madrid and Barcelona! pic.twitter.com/EOjCiCgCDR

