Reacțiile PNL și UDMR după ce PSD a suspendat negocierile pentru guvernare: „Frica e o chestiune umană”

„Frica e o chestiune umană, dar România trebuie guvernată (…) Asumarea guvernării într-un moment dificil pentru țară știu că este o chestiune care pe unii probabil nu îi lasă să doarmă (…) PNL e pregătit în continuare să își asume conducerea guvernului, așa cum am rezolvat în ultimii trei ani și jumătate nenumărate crize, de la criza covid la criza provocată de creșterea prețurilor la energie, la criza generată de războiul din Ucraina”, a declarat Rareș Bogdan pentru g4media.

Acesta a mai spus că prim-ministrul Ciucă va cere explicații cât de curând despre reforma pensiilor speciale. „Vom cere premierului în funcție, un om echilibrat și care s-a dovedit un om al dialogului, să îi cheme de urgență pe miniștrii socialiști ai Muncii și Finanțelor, domnii Budăi și Câciu, să dea explicații cu privire la întârzierea reformei pensiilor speciale și a legii salarizării cu peste șase luni de zile. Ele trebuia finalizate pe data de 14 decembrie, potrivit jalonului din PNRR. Și de asemenea domnul Câciu să ne răspundă exact de ce a refuzat și nu a găsit resurse bugetare pentru creșterea salariilor pentru una dintre cele mai importante categorii profesionale, fără de care viitorul României este incert: profesorii”, a punctat Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan: „Nicolae Ciucă poate rămâne fără probleme la Guvern în următoarele luni”

„Sigur că suntem total de acord că prioritățile sunt guvernarea României, pentru că asta a fost prioritatea PNL în ultimii trei ani. De aceea consider că este mult mai importantă stabilitatea acestei țări, mai ales din cauza conflictului de la graniță, și atunci cred că Nicolae Ciucă poate rămâne fără probleme la Guvern în următoarele luni pentru a nu crea perturbări la nivelul guvernării și implementării reformelor. În plus, rămânerea lui Nicolae Ciucă ca premier va fi o garanție în ochii partenerilor europeni și nordatlantici cu privire la rămânerea României în toate angajamentele asumate alături de UE, SUA, Marea Britanie, Israel și NATO”, a mai spus Rareș Bogdan.

UDMR respectă decizia PSD-ului

Pe de altă parte, UDMR, este de acord cu decizia luată azi de PSD de a suspenda negocierile pe perioada grevei profesorilor. „Sunt de acord cu această propunere! Guvernarea este pentru oameni, prioritățile societății trebuie să fie și prioritățile coaliției de guvernare”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor pentru stiripesurse.ro

Marcel Ciolacu: Vom suspenda negocierile

Reacțiile au venit după anunțul făcut azi, pe Facebook, de către președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a anunțat, azi, Marcel Ciolacu.

Acesta a punctat ferm că va suspenda negocierile în ceea ce privește rotativa guvernamentală.

„De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată

Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării”, a conchis Marcel Ciolacu.