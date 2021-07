Fostul europarlamentar Norica Nicolai a salutat decizia de eliberare a fostului lider al PSD, Liviu Dragnea. Aceasta a apreciat că decizia Tribunalului Giurgiu este corectă și dovedește că instanțele sunt independente.

„Din punctul meu de vedere este o sentință corectă și dreaptă deoarece legea penală nu are doar o componentă de represiune”, a apreciat Norica Nicolai într-o intervenție la Antena 3.

Potrivit spuselor sale, lui Liviu Dragnea, judecătorii i-au încălcat mai multe drepturi elementare, din zel politic.

„Este una din sentințele care dovedesc că instanțele sunt independente”, a mai spus Norica Nicolai.

Fostul europarlamentar ALDE i-a recomandat lui Liviu Dragnea să scrie o carte despre ceea ce a făcut în politică, despre vremurile în care avea PSD la picioare și despre cei pe care i-a crescut în politică, care acum i-au întors spatele.

Ionel Arsene reacție după eliberarea lui Dragnea

Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a avut, la rândul său, o reacție după decizia Tribunalului de eliberare a lui Liviu Dragnea. Acesta a făcut o postare pe Facebook, în care a spus că în acest caz s-a făcut dreptate. Ionel Arsene a fost singurul lider al PSD care a comentat această decizie până în prezent. Se pare că liderii PSD au interdicție să facă comentarii publice despre eliberarea lui Liviu Dragnea.

„Dumnezeu nu uită niciodată, chiar dacă întârzie, și nu-i lasă la greu pe oamenii buni! Azi, cu ajutorul lui și al justiției române în care am mereu încredere, s-a făcut dreptate și prietenul meu, Liviu Dragnea, a fost eliberat! Coșmarul s-a încheiat! Îi doresc putere să uite cât mai repede tot răul care i-a fost făcut! Mă bucur că de astăzi este alături de familie și de cei dragi, așa cum au fost cu toții cu sufletul, zi de zi, alături de el!”, a scris Ionel Arsene pe contul său de Facebook.

Carmen Dan, fostul ministru al Afacerilor Interne, o apropiată a lui Liviu Dragnea a declarat că a primit vestea eliberării acestuia cu speranță și bucurie.

„Sunt convinsă că în perioada următoare îl voi revedea și îl voi îmbrățișa. Am primit vestea cu bucurie și speranță. Este o zi de victorie, o zi în care se reîntoare pentru a se bucura de familie”, a declarat Carmen Dan, la Realitatea TV.

Fostul ministru a precizat că nu știe ce va face Liviu Dragnea în continuare, dar a precizat, cu siguranță nu va reveni prea curând în politică.

„Nu am discutat niciodata despre acest aspect, nu știu ce a decis instanța, știu sigur că în perioada următoare își dorește liniște și să fie alături de familie. Liviu Dfragnea este un lider înnăscut, politic și nu numai, dar în perioada următoare nu cred că putem vorbi despre asta (revenirea în politică – n.red.)”, a mai afirmat Carmen Dan.

Liviu Dragnea eliberat din închisoare

Tribunalul Giurgiu a admis cererea de eliberare condiţionată din închisoare care a fost depusă de Liviu Dragnea. Acesta a executat peste doi ani din pedeapsa de trei ani și jumătate la care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Judecătorii au acceptat cererea de eliberare a fostului lider PSD și a dispus punerea sa în libertate.

„Domnule președinte, am constatat din motivarea instanței de fond și din ce a spus DNA că nu am îndeplinit criteriile legale. Din punct de vedere obiectiv eu pot fi eliberat. Eu în februarie aveam posibilitatea să fiu eliberat. Câtă pedeapsă suplimentară să primesc pentru niște convorbiri cu altă persoană. Am executat pedeapsa cu decență. Nu am lipsit nico zi de la muncă, nici o oră. Domnule Președinte nu vreau să vă mai țin, vă rog să judecați conform legii, conform obiectivității și să admiteți cererea”, a declarat Liviu Dragnea, în fața judecătorilor.

După pronunțarea deciziei, urmează ca în cursul zilei Liviu Dragnea să fie eliberat de la Penitenciarul Rahova, după ce vor fi încheiate toate formalitățile legale.