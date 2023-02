Reacția neașteptată a lui Dan Petrescu după meciul cu FCSB. Calmul nu îl caracterizează

FCSB s-a impus în fața CFR Cluj cu scorul de 1-0. Dan Petrescu, a oferit un interviu după meci, însă a avut o reacție necaracteristică pentru el. Calm, așa cum rar îl vedem după un eșec, antrenorul CFR Cluj susține că ar fi meritat un scor egal, asta pentru prestația din partea secundă. Deși a recunoscut că echipa lui Gigi Becali a fost mai bună în prima repriză, antrenorul clujenilor crede că golul marcat de aceștia a fost „din nimic”.

„E clar, sunt supărat. Toată echipa este. FCSB a fost mai bună în prima repriză, a avut mai multe ocazii. La pauză am vorbit puțin, am făcut și o schimbare. Am arătat bine. Dacă nu am putut să o băgăm…

Ei au dat un gol din nimic, la prima ocazie din repriza secundă. Noi am avut înainte la Yeboah, singur cu portarul. Dacă pasa la Yeboah, era altceva”, a spus Dan Petrescu la Orange Sport.

Dan Petrescu, surprinzător de calm după eșecul cu FCSB

Antrenorul clujenilor a declarat că meciul a fost unul greu, însă a menționat în declarația sa că CFR Cluj rămâne pe primul loc după eșecul cu FCSB.

„A fost un meci foarte greu, mai ales pe terenul ăsta. În prima au fost mai buni, în a doua am fost noi. Probabil o remiză era echitabilă. Suntem vulnerabili că am luat gol în minutul 90?

Suntem încă pe primul loc, nu e nimic pierdut. Dar sigur, un 0-0 era mult mai bun”, a precizat Dan Petrescu.

Andrei Burcă, fundaș CFR Cluj, a recunoscut că nu au început meciul bine și că au ratat ocazii foarte mari. Potrivit acestuia, golul marcat de FCSB a venit într-o fază care nu anunța nimic.

„Nici nu știu ce să zic. Nu am început meciul atât de bine. Prima repriză le-a aparținut lor, pe a doua am controlat-o noi. Am avut ocazii foarte mari. A venit acea fază care nu anunța nimic. Am muncit mult pe acest gazon înghețat, pe frig. Mergem acasă supărați. Ce arată tabela, asta am meritat…”, a spus fundașul CFR Cluj.