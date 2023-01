Cum a fost tras pe sfoară Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj, de antrenorul Dan Petrescu. „Bursucul” și-a făcut bagajele

Neluțu Varga, patronul echipei CFR Cluj, a vorbit despre relația pe care o are cu antrenorul Dan Petrescu. Omul care a reușit să domine Liga I și să aducă în Gruia 5 titluri consecutive. Au fost și momente foarte tensionate între cei doi, iar „Bursucul” putea să plece de la ardeleni la începutul acestui sezon, după ce echipa a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor de armenii de la Pyunik Erevan, după un retur de coșmar pe teren propriu, decis la loviturile de departajare.

Neluțu Varga, patronul campioanei CFR Cluj, despre relația cu antrenorul Dan Petrescu, una plină de suișuri și coborâșuri

„L-am cunoscut prin Bogdan Mara și prin Marian Copilu. Ei au lucrat împreună cu Dan la Unirea Urziceni. Cei doi mi-au zis că Dan Petrescu este cea mai bună decizie dacă vreau să fac performanță. Că este cel mai bun și strict antrenor.

Atunci am înțeles că Dan Petrescu este soluția pentru a-mi îndeplini visul de a fi campion și a juca în Europa. Păi am avut o mare dezamăgire cu Dan imediat după ce am luat primul titlu, cel din 2018”.

„Bursucul” a plecat la un moment dat în China, deși promisese că nu se va despărți de echipa din Gruia

Finanțatorul campioanei României a povestit și cum a fost tras pe sfoară de fostul internațional român. Care, deși îi spusese, la un moment dat că nu va pleca de la „feroviari”, ulterior s-a răzgândit și a plecat să antreneze în China.

„Eu am aflat abia la petrecerea de titlu. Îmi promisese că rămâne pe viață la CFR, că facem echipă de Europa, ca să aflu la petrecere că el semnase deja de 2 săptămâni în China!

A venit Edi atunci, pentru că Dan Petrescu nu s-a mai prezentat la reunirea echipei după vacanță”, a afirmat patronul celor de la CFR Cluj, la Digi Sport.