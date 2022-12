Patronul Rapidului, prima reacție după imaginile cu liderii galeriei din Giulești alături de patronul rivalei CFR Cluj: „E surprinzător”

Omul de afaceri Dan Șucu, patronul Rapid București, a comentat imaginile în care Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, și Gigi Răducan, cunoscut drept „Corsicanu”, liderii galeriei giuleștene au apărut alături de Neluțu Varga, finanțatorul lui CFR Cluj. Fotografiile cu cei trei au fost făcute la meciul dintre FCSB și CFR, disputat pe Arena Națională, miercuri seara.

Dan Șucu s-a arătat surprins de apariția celor trei, liderii galeriei rapidiste și finanțatorul rivalei CFR Cluj. El a ținut să precizeze că, totuși, de când a început să investească în fotbal, puține lucruri îl mai miră. Situația este cu atât mai ciudată cu cât patronul Rapidului și Neluțu Varga au avut o dispută destul de dură în urmă cu câtva timp, în luna mai.

„De când am intrat în lumea aceasta a fotbalului, am învățat să nu mă surprindă nimic. În legătură cu prezența liderilor galeriei Rapidului alături de finanțatorul celor de la CFR la meciul de joi seară e surprinzător, într-adevăr, dar, cum am spus, în fotbal nu trebuie să te mai surprindă nimic din ce se întâmplă”, a spus Dan Șucu, într-o declarație de presă pe care a dat-o pentru Gazeta Sporturilor.

Neluțu Varga alături de liderii galeriei Rapid

Pe de altă parte, Liviu Ungurean, actualul șef al Peluzei Nord, cunoscut drept „Bocciu”, a explicat că îl leagă o relație de prietenie de Neluțu Varga. El a precizat că acesta i-a invitat, pe el și pe „Corsicanu”, la meciul de fotbal. Astfel, au stat împreună și au urmărit partida din tribune, fără să dea vreo conotație acestei întrevederi.

„Suntem prieteni. Am fost invitați la meci și am mers. Noi avem o prietenie veche cu Nelu Varga. El a venit la București și ne-a invitat în calitate de prieteni. Nu e niciun fel de altă conotație că am fost la meci împreună”, a precizat Liviu Ungurean, actualul șef al Peluzei Nord, pentru GSP.

„Bocciu”, actualul lider al ultrașilor rapidiști, și Gigi „Corsicanu”, cel care a condus galeria înainte, l-au însoțit pe Neluțu Varga la meciul de fotbal dintre CFR Cluj și FCSB.

Pe lângă cei doi. alături de patronul clujean a fost surprins și un lider al unui clan interlop, Aurel Răducan. Acesta este cunoscut sub numele „Aurel a’ lui Caran” sau „Aurel Caran” și este șeful clanului interlop „Caranii”. Nelu Varga a ieșit din incinta stadionului alături de Aurel Caran, apoi s-a urcat în mașina condusă de Gigi Corsicanu, plecând în grabă de la Arena Națională, conform GSP.