Gigi Becali a dezvăluit ce se va întâmpla cu FCSB în viitor. „În România, o echipă de fotbal este un pericol de a-ți distruge familia”

Gigi Becali a spus că o echipă de fotbal cu siguranță îl va duce la faliment pe cel care o deține și tocmai de aceea nu vrea să riște și să lase FCSB fiicelor sale. El a dat apoi exemplul lui Dan Șucu, care a preluat 50% din acțiunile echipei FC Rapid București, dar care nu va risca niciodată totul pentru echipă.

„Ce v-am spus la început? V-am spus că Șucu nu va da bani. A dat? Nu dă. Am zis că nu dă bani, că face afaceri, că e chibzuit. Vorbesc doar de bine pentru că e om de calitate, de onoare. Dar nu dă bani la fotbal, că nu e prost”, a spus Becali.

De ce nu vrea Becali să lase moștenire FCSB

Cu toate că nu le va lăsa fetelor sale moștenire echipa de fotbal, Becali a ținut să menționeze că aceasta nu va dispărea, deoarece există alți oameni care o vor prelua și o vor duce mai departe.

„Echipa nu o las moștenire. Când mor eu, la revedere! Nu las echipa familiei. Le-am întrebat «Vreți să nu apăreți în presă? Terminați cu FCSB». Ele nu vor să fie în presă, vor să fie liniștite. Echipa nu va dispărea. O ia Talpan. O iau Pițurcă și Tudorel Stoica. O iau Oprița cu Balint și Popa. Duckadam… Să facă ei”, a spus patronul FCSB.

Becali a continuat și a spus că nu își poate lăsa fetele să riște falimentul și că el a avut mare noroc că atunci când a fost în pușcărie echipa sa a intrat în Liga Campionilor, motiv pentru care a primit 25 de milioane de euro, bani ce i-au ajutat să supraviețuiască.

„În România, o echipă de fotbal este un pericol de ați distruge familia. Adică falimentul familiei. Vrei să riști falimentul? Ia o echipă de fotbal și bagă-te în faliment. La mine a fost un caz fericit. Dar nu sunt toți în faliment? Spune-mi unul care nu e. Fotbalul înseamnă faliment. Nu pot să-mi las fetele în risc de faliment”.

Becali recunoaște că a avut noroc cu FCSB

Patronul FCSB a mai spus că un alt motiv pentru care nu a desființat echipa a fost că a vândut mai mulți jucători care i-au adus profit.

„În plus l-am vândut pe Chiricheș pe 10 milioane, l-am dat pe Gardoș pe 6, pe Rusescu… Am luat 40-50 de milioane. Dar dacă nu, o desființam. Nu eram nebun să bag bani din pușcărie. Acum am 8 milioane de euro împrumutați către FCSB. Dacă nu-l vindeam pe Man pe 11 milioane aveam 19 milioane. Era gata. La revedere. Ce, suntem tâmpiți?”, a completat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.