Reacţia lui Vlad Voiculescu după anunţul lui Nelu Tătaru: De ce ar sesiza cineva DIICOT? De asemenea, ministrul Sănătăţii s-a referit şi la alte teme importante de discuţie, printre care şi decizia luată de autorităţi cu privire la vaccinul AstraZeneca.

„(n.r. – a comentat decizia luată de 33.000 de români, care au refuzat să se vaccineze cu AstraZeneca) Comunicarea e foarte clară şi e făcută de CNCAV. Nu există în acest moment bază ştiinţifică pentru eliminarea AstraZeneca. În acest moment aşteptăm decizia EMA.

Nu există îngrijorare cu privire la AstraZeneca

Nu există în acest moment motive de îngrijorare. Pentru celălalt lot (n.r. – ABV5811)a fost o măsură de precauţie pentru că din acel lot, în anumite ţări au fost concluzii că s-ar putea să apară probleme. A fost o decizie cu un cost minim.

(n.r. – a fost întrebat de ce în ultimele săptămâni comunică Andreea Moldovan în numele Ministerului Sănătăţii în loc s-o facă el). Interesul public înseamnă comunicare şi înseamnă ca oamenii cei mai competenţi să iasă şi să comunice. Doamna doctor Andreea Moldovan are mandatul meu şi am toată încrederea în ea. În general, lucrurile importante trebuie şi construite, şi comunicate.

(n.r. despre plata amânată pentru personalul din centrele de vaccinare) Banii au fost ceruţi de la Ministerul Finanţelor. Adevărat, doar ieri au fost solicitate plăţile. Am evaluat care au fost întârzierile. Au fost de doar câteva zile şi de vină este un funcţionar din Ministerul Sănătăţii. El trebuia să completeze o hârtie, s-o semneze şi s-o trimită mai departe.

Infrastructura de la Leţcani nu este ideală. Lucrăm cu ce avem. Acolo au fost investiţi bani şi nu contează de către cine. Dacă se va putea pune în funcţiune, asta se va face. Nu ştiu să se fi opus cineva aducerii unui nou lot Pfizer în România.

Evident că i-am dat voie consilierului Ştefan Voinea să acceseze acea platformă. El avea dreptul legal să acceseze datele. Oricine ar trebui să poată face asta. Nu sunt date secrete, nu sunt date clasificate.

(n.r. – jurnaliştii i-au spus că Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis că nu a primit o solicitare din partea Ministerului Sănătăţii) Nu există aşa ceva, aş vrea să văd acel răspuns de la INSP. Accesul la Registrul Electronic Naţional de Vaccinări este al Ministerului Sănătăţii, nu al unei persoane sau al alteia. Apelez la persoana potrivită şi care are dreptul legal să lucreze pe un anumit domeniu. Nu s-a făcut nimic ilegal.

(n.r. – reacţia după anunţul fostul ministru al Sănătății Nelu Tătaru (preşedintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaţilor), care a declarat marţi că după analiza Corpului de control al premierului pe tema publicării datelor despre testări şi vaccinări se va decide dacă ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, va fi chemat la audieri în Parlament) Dacă primesc o invitaţie, voi merge la Comisia de Sănătate şi voi explica tot ce trebuie. S-au publicat date. S-au publicat date care trebuiau să fie publice şi dacă asta a deranjat pe cineva, e treaba lor. De ce ar sesiza cineva DIICOT?

Voiculescu e pregătit pentru întâlnirea cu Tătaru

Dacă cineva consideră că acel consilier a făcut ceva ilegal, atunci trebuie să răspundă pentru asta, dar nu este cazul. (n.r. – jurnaliştii i-au spus că Nelu Tătaru a lăsat să se înţeleagă că acel consilier onorific nu avea dreptul să acceseze datele) Nu cred că a spus asta domnul Nelu Tătaru. Dacă dumnealui a spus că un consilier onorific nu ar putea să aibă acces la acele date, atunci ce ar trebui să facă acel consilier onorific?

Uitaţi-vă acum care sunt consilierii onorifici şi întrebaţi-vă ce ar trebui să facă. Dacă ar fi fost vorba despre acces la date secrete, atunci ar fi putut să fie o problemă. Dar este o nonproblemă pentru a distrage atenţia oamenilor de la ceea ce este cu adevărat important. Şi a avut efect, pentru că după aceea au apărut mai multe centre de vaccinare. Dacă aş fi făcut ceva greşit, aş fi înţeles.

E o glumă (n.r – a fost întrebat dacă ar putea fi primul ministru remaniat după declaraţiile premierului Florin Cîţu cu privire la evaluarea activităţii miniştrilor). Mă bucur să fim cât mai eficienţi în Guvernul României şi mă bucur să facem lucruri cât mai importante pentru român”, a declarat Vlad Voiculescu.