Răzvan Simion, cu ochii în lacrimi. Clipe teribile în direct la Antena 1. Ce i s-a întâmplat vedetei. ”Vreau să las lucruri în urmă”

Adda a fost invitată în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” și a povestit despre boala sa cruntă, Lyme. Artista a povestit că fericirea ei a fost distrusă de diagnosticul primit, dar nu va renunța la muzică pentru nimic. Răzvan Simion nu a rămas indiferent la cele auzite și a izbucnit în lacrimi. Povestea solistei i-a pus capac.

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut mergeam la doctori și am întrebat și de Lyme și m-au trimis la psiholog, iar psihologul mi-a zis să nu mai vin că sunt ok, că problema mea e la fizic, nu la căpuț. Mi-am dat seama despre ce e vorba când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, n-am mai putut să-l ridic, am fost, m-am testat, a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe investigații. Când am filmat Paranoia (n.r. – piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Dar trag de mine și sunt vie, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea”, a dezvăluit Adda în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Prezentatorul a fost impresionat după ce a văzut o poză cu Adda alături de soțul ei, Cătălin Rizea, și băiețelul pe care îl au împreună. „Ai pus o poză cu băieții tăi și tu ai zis că pentru ei…”, a spus Răzvan Simion în lacrimi.

Dar nu mă face să plâng acum. E dimineață! Nu mă face să plâng. M-am machiat singură frumos și nu…”, a spus Adda încercând să nu se emoționeze.

„Da, lasă că plâng eu”, i-a răspuns prezentatorul.

„Nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de ce e în jurul meu. M-am emoționat foarte tare acum. Vreau să las lucruri în urmă, vreau să fac muzică frumoasă și sunt convinsă că mă voi vindeca”, a spus artista.

Adda, boală înfiorătoare

Adda este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta a fost văzută mereu cu zâmbetul pe buze, dar boala de care suferă și-a spus cuvântul.

„Dragii mei, după un an jumătate de chin, în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite parți ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioză și Bartonella – transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te mușcă animale care au asta în sânge.

Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile“, a scris ADDA pe Facebook.