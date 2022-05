Răzvan Simion a lăsat mască pe toată lumea! Dezvăluire incendiară a vedetei Antena 1: „Iau în fiecare zi o pastilă albastră, care mă revigorează!”

Răzvan Simion, îndrăgitul prezentator TV, și-a șocat audiența, dar și colegii, cu o glumă făcută chiar în direct la emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”, sugerând că obișnuiește să consume, zilnic, o pastilă de culoare albastră care-l ajută să se revigoreze.

Răzvan Simion și-a surprins auditoriul, chiar în direct

Pe lângă asta, Răzvan Simion abordează și problema zodiacului, invocând faptul că se teme că astrele îi sunt potrivnice, motiv pentru care nici efectul pastilei minune nu mai este imbatabil, moment în care colegii din platou au izbucnit în hohote de râs.

„Eu iau în fiecare zi o pastilă albastră, care mă revigorează, este o vitamină ce îmi dă așa o stare de bine. Acum, că mi-ai zis la zodie că nu o să-mi meargă bine, o să iau pastila degeaba. Eu sunt super influențabil, dacă îmi zici că îmi merge rău, așa o să-mi meargă. Ce o fi în pastilele astea de le iau? Nici nu mă supăr, nici nu mi-e foame.

Repet, una dintre ele este albastră”, a transmis Răzvan Simion, una dintre gazdele matinalului de la Antena 1.

Răzvan Simion, într-o relație cu Daliana Răducan

Cei doi sunt într-o relație de cuplu încă din anul 2020, la scurtă vreme după despărțirea lui Simion de fosta iubită, celebra Lidia Buble.

Recent, Răzvan Simion a prezentat-o pe actuala sa iubită celor doi copii ai săi.

Răzvan Simion, cu ochii în lacrimi din cauza Addei

Adda a fost invitată în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, acolo a povestit despre boala sa cruntă, Lyme. Artista a povestit că fericirea ei a fost distrusă de diagnosticul primit, dar nu va renunța la muzică pentru nimic. Răzvan Simion nu a rămas indiferent la cele auzite și a izbucnit în lacrimi. Povestea solistei i-a pus capac.

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut mergeam la doctori și am întrebat și de Lyme și m-au trimis la psiholog, iar psihologul mi-a zis să nu mai vin că sunt ok, că problema mea e la fizic, nu la căpuț. Mi-am dat seama despre ce e vorba când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, n-am mai putut să-l ridic, am fost, m-am testat, a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe investigații. Când am filmat Paranoia (n.r. – piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Dar trag de mine și sunt vie, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea”, a dezvăluit Adda în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Prezentatorul a fost impresionat după ce a văzut o poză cu Adda alături de soțul ei, Cătălin Rizea, și băiețelul pe care îl au împreună. „Ai pus o poză cu băieții tăi și tu ai zis că pentru ei…”, a spus Răzvan Simion în lacrimi.

Dar nu mă face să plâng acum. E dimineață! Nu mă face să plâng. M-am machiat singură frumos și nu…”, a spus Adda încercând să nu se emoționeze.

„Da, lasă că plâng eu”, i-a răspuns prezentatorul.

„Nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de ce e în jurul meu. M-am emoționat foarte tare acum. Vreau să las lucruri în urmă, vreau să fac muzică frumoasă și sunt convinsă că mă voi vindeca”, a spus artista.