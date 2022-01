Răzvan Fodor dă detalii despre boala de care suferă: „Mi-au spart venele…”

Răzvan Fodor este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și prezentatori de televiziune din România. Tot timpul vesel, cu zâmbetul pe buze, în public, el suferă de o afecțiune care i-a schimbat viața. De-a lungul anilor, a trecut prin multe situații limită, din cauza bolii, iar vizitele la medici au fost destul de dese. Este vorba despre astm, o boală care l-a marcat destul de mult și care i-a afectat stilul de viață.

Răzvan Fodor a dezvăluit fanilor episoadele dificile prin care a trecut și cum era să sfârșească, din cauza unor crize neașteptate.

Actorul a rememorat un episod neplăcut, care era să se încheie dramatic pentru el. La un moment dat, a simțit că nu mai are aer și a fost nevoit să meargă de urgență la spital. Cu respirația tăiată, respirând cu dificultate, a ajuns de urgenţă la camera de gardă a spitalului Floreasca. Medicii au intervenit rapid, ca să-l salveze înainte de apariția unor complicații.

„Eu de 6 – 7 ori am ajuns la spital, în criză foarte nasoală. Cel mai jos am avut 68 – 70 saturația de oxigen. Numai că la asmatici trece cu hidrocortizon și cu adrenalină, intravenos. Panica, frica, suferința pe care le trăiești că nu poți să respiri, astea trebuie transmise. Am ieșit odată din bar, panicat, am luat-o ușor la fugă spre spitalul Floreasca, deși nu se face treaba asta ca asmatic. Am ajuns în 30 de secunde, am intrat acolo și nu mai puteam să pronunț nimic. M-au pus direct pe pat, mi-au spart venele…”, a povestit Răzvan Fodor într-un podcast, conform cancan.ro.

Fost rocker în trupa Kripton

Înainte de a îmbrățișa o carieră în televiziune, Răzvan Fodor a cântat rock. Mulți își amintesc de vremea în care cânta, ca vocalist, în trupa Krypton. S-a întâmplat în perioada 2000 – 2006.

Ca rocker a rupt multe inimi ale unor doamne și domnișoare și a stârnit numeroase supărări în rândul iubiților și soților geloși. De altfel, din acest motiv, a primit și numeroase amenințări, lucru destul de neplăcut.

După dizolvarea trupei, Răzvan s-a reorientat și a apărut în mai multe emisiuni și seriale de televiziune.