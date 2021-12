Războiul ornamentelor de sărbători la Casa Albă: Care a fost cel mai urât brad de Crăciun? FOTO

„Trebuie să încep prin a le ura tuturor un Crăciun foarte, foarte fericit”, și-a început discursul Donald Trump. Nu a trecut mult timp până să-și dea seama toată lumea că, de fapt, fostul președinte SUA nu a reușit să treacă peste faptul că decorațiile de Crăciun ale soției sale, de la Casa Albă, au fost criticate.

Donald Trump a precizat că Melania Trump a fost „iubită de toată lumea”, însă a deplâns faptul că „nu a fost tratată tocmai corect”. „Ea ar fi făcut cele mai frumoase decorațiuni de Crăciun”, a spus Trump, adresând critici la adresa presei, care și-a permis să fie răutăcioasă cu fosta primă doamnă. „Îmi amintesc că a împodobit niște brazi roșii magnifici, iar jurnaliștii au spus: «Oh, e groaznic…». Eu am spus: «Dragă, data viitoare încearcă alb».

why do the White House Christmas decorations look like Voldemort is about to come back pic.twitter.com/nF0GxCaxUq

— Kate Gray (@hownottodraw) November 27, 2017