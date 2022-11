Războiul între divele internaționale se întețește! Mădălina Ghenea reacționează la spusele soției lui Dragoș Săvulescu

Românca spune că nu are timp să îi dea importanță Angelei pentru că are un program atât de încărcat și se mută de la o ședință foto la alta și dintr-o țară în alta, în funcție de cum îi cer angajatori așa că are alte priorități. De altfel Ghenea spune că nu o cunoaște pe fosta Miss Albania, drept urmare nu are ce împărți cu ea. Pe de altă parte Angela Martini a revenit și ea cu precizări și a explicat că cealaltă româncă pe care a luat-o în colimator a sunat-o și și-a cerut scuze, drept urmare cu ea s-a terminat scandalul. Însă în ceea ce o privește pe Mădălina Ghenea se pare că lucrurile vor merge mai departe, ba chiar vor atinge un alt nivel. Așadar Angela spune că în zilele următoare va face dezvăluiri șocante legat de acest aspect.

Angela Martini: Fantezii bazate pe răutate

Totul a început acum câteva zile, când fosta Miss Albania, extrem de supărată a ieșit la atac și a explicat că sunt două vedete românce, foste modele internaționale, care vorbesc urât despre ea, care sunt extrem de invidioase și care au boli psihice. Angela Martini explica despre ele că una stă la Roma și cealaltă la Milano, fără să le dea numele. „Partea tristă este că am de-a face cu oameni bolnavi mintal, oameni nefericiți și psihotici cu care nu am avut niciodată nimic de-a face în viața mea. Oameni care creează invenții pure, fac povești, merg la alți oameni pe care îi cunosc, vorbesc rahat, încearcă să mă rănească și creează defăimare. Totul doar fantezii bazate pe răutate, ură, frustrare și invidie! Din păcate vorbesc de 2 femei originare din România. Ambele!!! Mai mult, ambele sunt mame!!! Aceste ființe sărace sunt 2 foste modele românești, modele de lenjerie intimă, actrițe aspirante șiprostituate sub acoperire. Dependente de cocaină. Cea mai amuzantă parte este că amândouă se urăsc de moarte de mulți ani! :)) “ a scris Martini pe instagram.