Drama Selenei Gomez. A fost diagnosticată cu o boală gravă, a luptat cu depresia și a fost la un pas să se sinucidă

Selena Gomez, idolul a zeci de milioane de tinere din întreaga lume, s-a luptat ani de zile cu drepresia și a fost chiar un pas de sinucidere. Într-un documentar lansat recent și intitulat „Selena Gomez: Eu și gândurile mele”, vedeta a dezvăluit multe detalii din viața personală.

„Voi fi foarte sinceră cu toată lumea în legătură cu asta: am fost la patru centre de tratament. Cred că atunci când aveam douăzeci de ani a început cu adevărat perioada întunecată. Am început să simt că nu dețin controlul. Așa a început depresia. Am crescut crezând că voi fi căsătorită la 25 de ani. M-a distrus că nu eram nici pe departe în situația visată”, a povestit Selena Gomez.

Auzea voci

Artista mărturisește că a fost extrem de invidioasă pe alte vedete care aveau deja o familie. S-a îndepărtat de prieteni și a început să se adâncească în depresie. În 2018 a ajuns să audă voci, a devenit paranoică, iar totul a culminat cu criză psihotică. A avut nevoie de un tratament agresiv, iar acesta i-a afectat serios fertilitatea. Selena Gomez spune că în acea perioadă a vrut chiar să se sinucidă.

În cele din urmă, a ajuns la un centru special, iar psihiatrul de acolo a adoptat o nouă strategie. I-a redus treptat numărul de medicamente, dar lupta nu a fost una ușoară. „A fost nevoie de multă muncă grea până am ajuns să accept că sunt bipolară și să învăț cum să mă descurc cu asta, pentru că nu poate să dispară”, a mărturisit Selena Gomez.

Multe probleme

Dincolo de problemele sale mentale, vedeta a fost diagnisticată în trecut și cu Lupus, o afecțiune autoimună cronică de natură inflamatorie. Practic organismul produce anticorpi care luptă împotriva propriului corp. Boala afectează articulațiile, pielea, rinichii, creierul, inima și plămânii.

Din cauza acestei afecțiuni Selena Gomez a dezvoltat o insuficiență renală gravă și a avut nevoie de un transplant în urmă cu câțiva ani, potrivit click.ro.