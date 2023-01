Războiul divelor în showbiz-ul românesc. El este bărbatul pentru care se „bat” frumoasele vedete

Nu mai este un secret că Bianca Drăgușanu a intrat într-un conflict uriaș cu Claudia Pătrășcanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău. Chiar dacă cei doi au divorțat și blondina a rămas cu afaceristul, scandalul dintre ele nu a luat sfârșit.

Mai mult, Claudia Pătrășcanu a declarat că nu are nimic de împărțit cu Bianca Drăgușanu, dar că nu înțelege de ce o jignește și de ce nu îi lasă familia în pace.

„Nu vreau să intru în polemici cu omul acesta. Eu ce am avut de spus a fost legat de ceea ce ține de copiii mei, ce își doresc ei, ce simt ei și sunt singura care are dreptul să vorbească despre copiii mei, eventual și Gabi că e tatăl lor. Eu nu am nimic de împărțit cu această femeie, eu cred că ea trebuie să stea în pătrățica ei, eu în pătrățica mea. Eu sunt singurul om care vorbește despre copiii mei, despre ceea ce simt ei, eu nu am jignit-o, eu n-am zis absolut nimic. Nu știu de ce mă tot jignește, nici nu-mi pasă, vreau să stau departe”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Scandalul divelor continuă

După ce Bianca Drăgușanu a declarat că artista este geloasă pe fericirea ei, Claudia Pătrășcanu a spus că blondina nu trebuie să uite că nu Gabi Bădălău a fost cel care a vrut să încheie căsnicia.

„Nu Gabi s-a despărțit de mine în viața aceasta ca eu să fiu geloasă pe vreo femeie din viața lui sau să fiu frustrată, termenii aceștia nu-i înțeleg și nu au legătura cu mine. Eu m-am separat de Gabi, eu n-am mai vrut să am o relație cu Gabi, o căsnicie cu Gabi, nu el m-a lăsat pe mine, eu l-am lăsat pe Gabi”, a zis ea.

Mai mult, artista consideră că actuala iubită a lui Gabi Bădălău caută scandal peste tot și că este sub nivelul ei.

„Eu știu ce caută ea, ea caută circ, eu nu caut circ, spre deosebire de ea. Cred că s-a și văzut că de fiecare dată în atâția ani toate ieșirile acestui om pe post sau mediatic au fost legate de bărbați sau de femeile din viața bărbaților. Eu n-am avut astfel de confruntări, astfel de situații niciodată. Eu nu m-am certat cu nicio femeie din viața unui bărbat în viața asta, nici n-am avut vreo intenție vreodată cu cineva din viața fostului soț, iar eu cu Gabi vom avea tot timpul ceva de împărțit, iar această femeie n-a înțeles acest lucru, noi tot timpul vor avea ceva de împărțit pentru că avem acești doi copii minunați care își doresc să ne înțelegem că suntem părinții lor, să ne spunem un bună ziua, fiecare își gestionează viața cum știe mai bine”, a mai zis Claudia Pătrășcanu.

Cum se apără Bianca Drăgușanu

Claudia Pătrășcanu a mai spus că o femeie demnă nu umblă niciodată cu un bărbat căsătorit și că toată lumea trebuie să vadă adevărata față a divei.

„Repet, eu n-am frustări și nici gelozii, n-am luat bărbatul nimănui în viața asta și dacă stăm bine să ne gândim Gabi era căsătorit trei ani de zile și ea umbla cu un bărbat însurat. O femeie echilibrată și cu adevărat demnă așteptată până acel om divorțează și apoi, să nu intrăm în polemici că n-am de ce să fiu frustrată și geloasă în viața asta și mai ales pe cineva care nu e la un nivel cu mine. Referitor la ce vorbește ea, niciodată n-am cum să fiu față-n față pusă cu cineva care nu știe să vorbească cu mine și care efectiv îmi pune copiii într-o situație nu bună pentru ei, o situație delicată, nu știu dacă ea, cât Gabi”, a mai zis ea de Bianca Drăgușanu.

La rândul său, Bianca Drăgușanu a declarat că fosta soție a lui Gabi Bădălău are crize de gelozie, că este mincinoasă și că o dă în penibil.

„Femeia e clar plecată cu pluta, are crize de gelozie, de frustrare, în mod periodic în ceea ce mă privește. Se contrazice de două ori pe propoziție, iar ca exemplu a zis că nu o interesează persoana mea. Dacă nu o intersează persoana mea de ce vorbește? Consider că pe ea nu o bagă nimeni în seamă cu meseria cu care se bate în piept că o are. Minte, aberează și se penibilizează singură”, a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.