Potrivit retetesivedete.ro, Querida a pornit un „război” împotriva creatorilor de conținut online din România și ia la rost, pe rând, mai multe nume cunoscute pe rețelele de socializare. Pentru insultele aduse, Querida și au anunțat că vor să o tragă la răspundere. Drept urmare, Christina ICH, Adelina Pestrițu, Anda Adam și Oana Roman au dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu pentru prejudicierea imaginii, după ce bruneta le-a atacat pe Instagram și YouTube.

Război virtual cu repercursiuni

Zăvoranca nu cedează în „războiul virtual”, în care le trage la răspundere pe creatoarele de conținut online care recomandă diverse produse, fără a avea vreo certificare în acest sens. Ea a spus că e la curent cu ce a scris Rețete și vedete despre acest conflict, a postat și pe Instagram trebușoara asta, și ne-a spus, ieri, ce va urma după ce a fost amenințată că va fi dată în judecată pentru insulte.

„Oana Zăvoranu a răspuns deja😂 Mi se rupe și mi se-ndoaie că eu am c***e. Fac revoluție și petiție și tot ce e nevoie să le pun la locul lor”, ne-a spus diva în exclusivitate.

Atacurile continuă

În noua emisiune lansată pe YouTube, cât și pe Instagram, Oana Zăvoranu continuă cu atacurile la adresa influencerilor.

„Potole-vous, nebunelor! V-ați speriat? Păi, ce-am făcut mă, nene, mă? Nu sunteți voi alea care influențează vieți, șmecherele, bazatele? Hai să vă văd acum! Că dacă nu v-a plăcut pe caterincă, vă iau pe serioase! Mocangistelor, luați cu lămâie și fiți atente aici! Că abia m-am apucat! Episodul 1 din cel mai tare proiect online făcut vreodată în România e aici, pentru voi! Peppa, ține-te bine!

Că după episodul ăsta, vor bubui ofertele! Te iau pe toate părțile! Cause I am the real influencer! Sunt plină de inspirație și facem show cum n-a văzut România! Eu sunt Zăvo și mi se rupe de hatereala voastră! Care vă știți pe mocangeală și vrajeală ieftină, ați pus-o cu mine! Vă iau pe toate până la ultima! Hai, ciocu’ mic și pupați mâna la Președintă! Că altă șansă nu aveți!”, a spus Oana Zăvoranu.

Persoanele vizate de Oana Zăvoranu nu i-a mai răspuns public. În lumea showbizului se vorbește că aceste vedete pregătesc deja cu un avocat acțiunea pentru instanță împotriva Queridei.

