Războiul din Ucraina, ziua 327. NATO anunță noi ajutoare militare pentru Ucraina. Bilanțul victimelor din Dnipro este în creștere. Bombardamente asupra orașului Herson

Zeci de civili sunt în continuare daţi dispăruţi după ce o rachetă rusească a lovit un bloc de apartamente din oraşul ucrainean Dnipro. Echipele de salvare au continuat să caute peste 30 de persoane sub dărâmăturile blocului. Între timp bilanțul victimelor a crescut, la 29 de morți, potrivit unui lider din regiune.

Cel puțin alte 73 de persoane au fost rănite în urma acestui ataci, iar 30 dintre acestea se află internate în spital, după cum a anunțat Valentyn Reznichenko, șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk. El a prezentat informațiile într-o postare pe pagina sa oficială de Telegram, potrivit CNN.

Totodată, președintele Volodimir Zelenski a precizat că 72 de apartamente din blocul lovit de racheta rusă au fost distruse, iar peste 230 de apartamente au fost avariate.

„Au fost montate 4 corturi ale Serviciului de Stat de Urgență și 2 corturi de la voluntari la fața locului. Psihologii acordă asistență victimelor”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a mai afitmat că operațiunile de căutare, salvare și de demontare a elementelor de structură periculoase continuă.

„Continuăm să luptăm pentru fiecare viață”, a subliniat președintele Ucrainei, exprimând condoleanțe față de rudele și prietenii victimelor.

Bombardamente în orașul Herson

Orașul Herson din sudul Ucrainei, continuă să fie bombardat de forțele militare ruse care s-au retras de aici în urma ofensivei armatei ucrainene. Anunțul a fost făcut de autoritățile locale.

Sediul unei unități locale a Crucii Roșii, un centru de reabilitare pentru copii cu dizabilități, o zonă din jurul unui cămin studențesc, precum și o instalație de infrastructură critică au fost ținta loviturilor ruse, a scris pe Telegram Yaroslav Yanushevych, șeful administrației militare din Herson, potrivit CNN. Potrivit oficialului ucrainean, bombardamentele au provocat un incendiu în incinta sediului Crucii Roșii.

„Salvatorii lucrează în prezent pentru a elimina incendiul”, a adăugat oficialul din Herson.

Yanushevych a relatat că ferestrele și ușile au fost aruncate în aer în urma unei lovituri rusești asupra centrului de reabilitare pentru copii cu dizabilități.

„Obuze rusești au căzut în apropierea căminului studențesc. Rușii au bombardat, de asemenea, clădiri private și de apartamente”, a continuat el.

Occidentul va livra noi arme Ucrainei

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că Ucraina va beneficia de mai multe livrări de arme grele din partea aliaților săi occidentali „în viitorul apropiat”.

„Recentele promisiuni de livrare de arme grele sunt importante și mă aștept la mai multe în viitorul apropiat”, a declarat Jens Stoltenberg pentru cotidianul Handelsblatt.

El a făcut o serie de declarații înaintea unei noi reuniuni de coordonare, care a fost programată pe 20 ianuarie. Cu acest prilej, statele occidentale participante vor stabili ajutoarele pe care le vor furniza Ucrainei, citează AFP.

„Ne aflăm într-o fază decisivă a acestui război. Așa că este important să oferim Ucrainei armele de care are nevoie pentru a învinge”, a continuat Stoltenberg.

La începutul acestei luni, Franța, Germania și Statele Unite au promis că vor livra vehicule blindate de mai multe tipuri. Pe listă sunt 40 de Marder germane, 50 de Bradley americane și AMX-10 RC franceze.

Marea Britanie a anunțat sâmbătă că va livra tancuri Challenger 2 Ucrainei, devenind astfel prima țară care furnizează tancuri grele Kievului. De asemenea, Polonia a anunțat că va trimite Ucrainei tancuri Leopard 2, relatează Reuters.

Moldova nu se teme de un război în Transnistria

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, nu se teme de o escaladare iminentă a conflictului în Transnistria. El a făcut o serie de precizări în contextul declarațiilor directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republica Moldova, Alexandru Musteaţă. Acesta spunea că Rusia ar avea în plan să invadeze Transnistria.

„Deci, la moment nu vedem pericol iminent de escaladare a conflictului, a războiului în Transnistria. În Transnistria propriu-zis, situaţia este tensionată, dar în acelaşi timp vedem o preocupare şi la nivelul populaţiei, dar şi la nivelul aşa-numitei administraţii de acolo. Per total, cei de acolo nu îşi doresc escaladarea. Noi vedem lucrul acesta şi din dialog, şi din comportament. Până acum am reuşit să menţinem stabilitatea, sper să o menţinem şi în continuare”, a precizat Igor Grosu.

Potrivit spuselor sale, șeful SIS a făcut declarațiile din luna decembrie în baza unor evaluări. Serviciile de informații moldovene au avut la dispoziție mai mule hărți cu posibile evoluții ale războiului din Ucraina.

„Domnul director s-a referit la analize care se fac şi la baza acestor analize au fost şi mai multe declaraţii ale generalilor armatei Federaţiei Ruse. Chiar au fost prezentate nişte hărţi şi de pe acele hărţi se vedea foarte clar intenţia de a avansa spre Nicolaev, Odesa, cu joncţiunea spre Transnistria. La moment, aceste pericole nu există, pentru că am urmărit succesul forţelor ucrainene în Herson, chiar faptul că au împins armata invadatoare peste râu”, a mai spus oficialul din Republica Moldova.

Belarus dă asigurări că nu pregătește o invazie a Ucrainei

Consiliul de Securitate din Belarus a transmis că exercițiile comune ale forțelor aeriene cele din Rusia, programate pentru săptămâna viitoare, au un caracter pur defensive. Acestea se vor concentra pe misiuni de recunoaștere și pe modul de contracarare a unui potențial atac, a relatat agenția de presă RIA Novosti.

Oficialii militari de la Minsk au declarat că sunt pregătiți pentru orice „acțiuni provocatoare” din partea Ucrainei. Declarațiile vin după ce pregătirile militare din Belarus, din ultimele săptămâni au atras atenția Kievului și au declanșat noi temeri cu privire la o eventuală invazie asupra Ucrainei, citează Reuters.

Belarusul ar putea să intre în conflictul din Ucraina dacă Kievul s-ar decide „să invadeze” una dintre cele două ţări componente ale Uniunii statale Rusia-Belarus, a declarat vineri un înalt responsabil din Ministerul de Externe rus, Aleksei Polişciuk, citat de Reuters.

„Din punct de vedere juridic, utilizarea forţei militare de către regimul de la Kiev sau invadarea teritoriului Belarusului sau al Rusiei de către forţele armate ale Ucrainei sunt motive suficiente pentru un răspuns colectiv”, a declarat Polişciuk.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ţara sa trebuie „să fie pregătită” la graniţa cu Belarus. El a precizată că până în prezent a văzut doar „declaraţii puternice” venind din partea ţării vecine.

„Înţelegem că, în afară de declaraţii puternice, nu vedem nimic puternic acolo, dar cu toate acestea trebuie să fim pregătiţi atât la graniţă, cât şi în regiuni”, a spus președintele Ucrainei.

Soldații ruși se plâng de iadul de pe front

Militarii ruși reclamă iadul de pe frontul din Ucraina, odată cu venirea sezonului rece. Direcția principală de informații a Ministerului ucrainean al Apărării a făcut publică o interceptare în care un sodat rus povestește despre condițiile dure de pe front. În convorbirea cu un prieten, acesta face referire la lipsa proviziilor, dar și despre jafuri și pierderile suferite în luptă.

„Ăsta nu e un război, e iadul. Nu există suport, trăim precum câinii, în gropi. Ni s-a cerut să intrăm în sat, să-l jefuim. Am stat două zile la subsolul unei case distruse și am mâncat cartofi cruzi”, a povestit soldatul.

Klishchiivka. Ukrainian infantry with support heavy machine gun of International M1224 MaxxPro MRAP. https://t.co/iqgYqc4vio pic.twitter.com/YDPM4hqAdy — Paul Jawin (@PaulJawin) January 15, 2023

El a mai spus că visează să revină acasă și că și-ar dori să dezerteze, dar știe că este imposibil să o facă.

„Nimeni nu are nevoie de noi aici. Suntem aruncați ca pisicile și suntem din ce în ce mai puțini. Am venit 240 de oameni și am mai rămas 94”, a mai spus soldatul, potrivit interceptării.

Direcția de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării a transmis, în mesajul postat pe Telegram, că „va exista o răzbunare justă pentru fiecare crimă de război comisă împotriva Ucrainei”.