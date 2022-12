„Bucătarul lui Putin” amenință Statele Unite. „Nu-l treziţi pe Wagner cât încă doarme”

Gruparea de mercenari Wagner, implicată în luptele din Ucraina, ar putea fi declarată drept organizaţie teroristă de administrația Biden. Oligarhul rus Evgheni Prigojin amenință Statele Unite să nu adopte o astfel de măsură care ar scoate grupul său militar în afara legii. Grupul Wagner este un contractor militar privat activ în conflictul din Ucraina, dar și în ţări din Africa şi Orientul Mijlociu.

Evgheni Prigojin, fondatorul grupului, a făcut o serie de comentarii legate de intențiile Statelor Unite legate de gruparea de mercenari, într-o postare pe canalul său Telegram.

„Când eşti pus pe lista organizaţiilor teroriste, atunci, aşa cum se spune, faci ceea ce este necesar pentru a-ţi atinge obiectivele. Au pus deja o organizaţie pe lista organizaţiilor teroriste o dată şi au primit un răspuns care i-a făcut să tremure. Aşa cum spune proverbul, lăsaţi câinii care dorm să doarmă. Nu-l treziţi pe Wagner PMC, americani, cât încă doarme”, a afirmat Evgheni Prigojin.

În postarea de pe canalul Telegram, Prigojin susține că organizația sa nu este implicată în oprimarea civililor și nici nu este o organizație teroristă.

„Nu am avut nici un fel de probleme. Nu am depăşit niciodată limitele a ceea ce este permis, nu am oprimat niciodată civili, am salvat întotdeauna pe cei oprimaţi de violenţă, nu am intrat niciodată în nicio categorie de organizaţie teroristă, nu am trecut şi nu vom trece niciodată peste legile moralităţii”, a scris Prigojin, conform CNN.

Statele Unite iau în calcul o decizie în cazul Wagner

Un oficial american, citat de CNN, a precizat că administraţia președintelui Biden ia în considerare desemnarea Grupului Wagner drept organizaţie teroristă străină. O decizie va fi luată în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina și a costurilor pe care trebuie să le plătească regimul lui Vladimir Putin.

Până în prezent, a precizat oficialul american nu a fost luată o decizie și nu este clar „cât de departe este administraţia de a face potenţial această desemnare, având în vedere procesul juridic laborios”

Grupul Wagner a fost sancţionat de SUA, dar administraţia Biden are în vedere etichetarea sa ca organizaţie teroristă. Aceasta în contextul în care sunt mai multe presiuni, inclusiv din partea Congresului Statelor Unite de a declara Rusia stat sponsor al terorismului. O astfel de decizie va fi influențată de invazia Ucrainei şi de atacurile constante asupra populaţiei civile.

Mai multe reportaje CNN au scos la iveală încălcări ample ale drepturilor omului de către mercenarii Wagner în Siria, Libia şi Republica Centrafricană. Grupurile pentru drepturile omului susţin, de asemenea, că aceștia au comis atrocităţi în Mali.