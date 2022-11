Războiul din Ucraina, ziua 275. Ucrainenii suferă de frig, fără apă și electricitate. Rusia a bombardat un cartier rezidențial din Herson. Video

Milioane de cetățeni ucraineni rămân în continuare fără energie electrică după bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice. Ucraina, inclusiv capitala Kiev, a rămas în mare parte fără electricitate și apă joi, la o zi după noi lovituri masive ale Rusiei. Această strategie a Moscovei a fost descrisă drept drept „crimă de război” de către aliații occidentali. Aceasta cu atât mai mult cu cât a venit iarna și vremea rece. La nouă luni de la începutul invaziei rusești, milioane de ucraineni și-au petrecut ziua fără curent electric și în frig, potrivit AFP.

În acest context, cea mai mare companie siderurgică își suspendă activitatea în Ucraina din cauza întreruperilor de energie electrică. ArcelorMittal Kryvyi Rih a suspendat majoritatea proceselor de producție din cauza atacului masiv cu rachete al Rusiei din 23 noiembrie. Aceste lovituri au dus la o penurie de electricitate în Ucraina, potrivit Kyiv Independent.

„Cantitatea de electricitate disponibilă este insuficientă pentru a susține producția chiar și la un nivel de capacitate de 20%”, a declarat compania.

Cel puţin patru persoane au fost ucise într-un bombardament rus care a vizat oraşul Herson, în sudul Ucrainei. În urma atacului au mai fost rănite zece persoane, după cum a relatat guvernatorul militar al Hersonului, Iaroslav Ianuşevici. Potrivit spuselor sale, rușii au atacat un cartier locuit cu lansatoare multiple de rachetă.

„Invadatorii ruși au deschis focul asupra unei zone rezidențiale cu mai multe lansatoare de rachete. O clădire mare a luat foc”, a declarat pe Telegram Iarovslav Ianușovici, șeful administrației militare din Herson.

Tot în Herson, au fsot descoperite corpurile a peste 400 de civili ucişi în timpul ocupaţiei ruse, a declarat procurorul general dinUcraina, Andrii Kostin. În plus, nouă încăperi descrise ca fiind camere de tortură au fost descoperite de cele 12 echipe de investigaţie. Investigatorii fac cercetări într-o zonă puternic minată, recent recucerită de armata ucraineană.

Germania nu este de acord cu cererea Poloniei de a trimite sisteme de rachete Patriot în Ucraina. Oficialii de la Berlin spun că este nevoie de un acord al statelor NATO pentru a face acest lucru. Ministrul german al apărării, Christine Lambrecht, a subliniat că utilizarea sistemelor de apărare ale NATO în afara teritoriului său trebuie să fie agreată de toate statele membre.

Declarațiile sale vin după ce ministrul polonez al apărării a declarat că Berlinul ar trebui să trimită sistemele de apărare antiaeriană cu rachete Patriot direct în Ucraina și nu în Polonia, potrivit CNN.

The head of the „DPR”, Pushylin, announced a new prisoner exchange in the 50/50 format. Ukraine has not yet confirmed it. pic.twitter.com/Wrnb1FZkGB

Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de câte 50 de prizonieri de război, după cum au declarat oficialii de la Kiev şi Moscova. Ministerul rus al Apărării a confirmat că Ucraina a eliberat 50 de soldaţi ruşi care au fost luaţi prizonieri.

„La 24 noiembrie, în urma procesului de negocieri, 50 de militari ruşi au fost restituiţi de pe teritoriul controlat de regimul de la Kiev, care se aflau în pericol de moarte în captivitate”, a precizat Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, potrivit CNN.

Soldaţii vor fi duşi la Moscova pentru tratament şi li se va acorda „asistenţa medicală şi psihologică necesară”, a adăugat Moscova.

Andrii Iermak, şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene, a anunțat, pe contul de Telegram, că Ucraina a primit 48 de soldaţi şi doi ofiţeri. Printre cei eliberați sunt infanterişti, grăniceri şi membri ai forţelor terestre.

1Am reuşit să aducem înapoi 19 apărători ai Mariupolului… precum şi 15 prizonieri (de război) de la centrala nucleară Cernobîl şi şapte de pe Insula Şerpilor”, a spus Iermak.

A video appeared on social networks with the Ukrainian military in a trench on the front line. It is reported that it was filmed in November. pic.twitter.com/WK9jASZcfC

— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2022