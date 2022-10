Războiul din Ucraina, ziua 249. Zelenski, ironic la adresa recruților lui Putin trimiși în Ucraina: „Sunt atât de prost pregătiți”

Războiul din Ucraina, ziua 249. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că recruții ruși sunt atât de prost pregătiți și echipați încât Moscova va avea nevoie în curând de mai mulți oameni pentru a-i trimite la război pe teritoriul ţării sale.

Rusia a declarat, sâmbătă, că desfășurarea accelerată a armelor nucleare tactice americane modernizate B61 la bazele NATO din Europa va scădea „pragul nuclear”.

Forțele navale ruse au respins un atac cu drone în Golful Sevastopol, unde se află sediul Flotei Mării Negre, în peninsula Crimeea, a declarat liderul zonei instalat de Rusia. Mai exact, guvernatorul oraşului Sevastopol din Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014, a anunțat că forțele ruse au respins un atac cu drone asupra florei militare ancorate în port.

„Navele Flotei Mării Negre au respins un atac cu drone în apele Golfului Sevastopol”, a declarat guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, pe canalul său de Telegram

„Nicio instalaţie din oraş nu a fost atinsă. Situaţia este sub control”, a declarat guvernatorul.

#Russian media published this video of the alleged attack on #Sevastopol. pic.twitter.com/3VjIZlPetk

— NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2022