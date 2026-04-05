Războiul din Iran influențează planurile de vacanță. Delta Dunării, din nou preferată de români în detrimentul destinațiilor exotice

Conflictul din Iran afectează planurile de vacanță ale turiștilor europeni, determinând modificări de destinație, creșteri de costuri și o orientare mai puternică spre vacanțe interne, potrivit unei analize XTB.

Escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu începe să se reflecte vizibil în modul în care europenii își planifică vacanțele de Paște. Potrivit unei analize realizate de XTB, situația internațională tensionată, combinată cu presiunile economice, determină o reevaluare a deciziilor de călătorie în mai multe state europene.

În special în Germania, una dintre cele mai importante piețe pentru turismul extern din Europa, se observă deja o schimbare de comportament. Analiștii notează că turiștii își revizuiesc planurile din cauza incertitudinilor legate de siguranță, dar și a creșterii costurilor asociate transportului.

„Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu se reflectă şi în planurile de călătorie de Paşte, iar una din cele mai puternice ţări europene transmite deja un prim semnal în acest sens. Primele decizii vin din Germania, una dintre cele mai mari pieţe din Europa pentru turismul extern. Oamenii spun că îşi reevaluează planurile de călătorie pe fondul contextului internaţional tensionat şi al costurilor în creştere. Pe lângă îngrijorările legate de siguranţa unor rute sau destinaţii, presiunea vine şi din zona financiară. Vacanţele au devenit mai scumpe decât se anticipa în urmă cu doar câteva luni, în contextul în care conflictul din Iran contribuie la tensiuni pe piaţa petrolului şi, implicit, la costuri mai ridicate pentru carburanţi şi transportul aerian", arată analiza.

Efectele economice se extind și asupra bugetelor de vacanță. Creșterea prețului petrolului influențează direct costurile de transport, ceea ce duce la scumpirea biletelor de avion și a pachetelor turistice.

Astfel, o parte dintre turiști aleg să își ajusteze planurile, orientându-se către destinații mai accesibile sau mai apropiate de țara de origine. Spre exemplu, tot mai mulți români iau în calcul și renunțarea completă la călătorii, pe fondul cheltuielilor mai ridicate decât estimările inițiale.

„În paralel, câştigă teren alternativele interne, iar pentru vacanţa de Paşte sunt luate în calcul opţiuni din interiorul ţării, precum staţiunile montane, litoralul sau Delta Dunării", arată analiştii XTB.

Un sondaj realizat în martie de XTB Germania, pe un eșantion de 1.000 de persoane, a indicat faptul că aproape un sfert dintre respondenți resimțeau impactul conflictului asupra planurilor de Paște. Schimbările variază de la ajustări de destinație până la anulări complete.

„Concret, 10% afirmă că şi-au schimbat deja destinaţia sau ruta, alţi 10% analizează această posibilitate, iar 4% şi-au anulat complet călătoria”, arăta sondajul.

Studiul mai arata că motivațiile financiare sunt la fel de importante ca cele de siguranță. Astfel, 35% dintre respondenți luau în considerare variante mai ieftine, fie prin alegerea unor destinații mai apropiate, fie prin renunțarea la vacanță din cauza costurilor ridicate de transport.

În cazul călătoriilor pe distanțe lungi deja planificate, aproape jumătate dintre respondenți au spus că ar opta pentru o reorientare către destinații interne sau europene în eventualitatea unei agravări a situației geopolitice.

„Alţi 15% ar păstra destinaţia iniţială, dar ar lua în calcul o rută diferită sau o altă companie aeriană. Pentru 14%, amânarea sau anularea călătoriei rămâne o opţiune, în timp ce doar 22% spun că planurile lor nu se vor schimba”, arată analiştii XTB.