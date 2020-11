Un text pe care poetul Mircea Dinescu l-a dedicat președintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban și șefului DSU, Raed Arafat, l-a determinat pe Cristian Tudor Popescu să reacţioneze împotriva fostului său asociat.

Într-un editorial, intitulat „Mircea Dinescu nu se mai face că lucrează”, pe care l-a publicat pe site-ul Republica.ro, Cristian Tudor Popescu a anunțat că nu îl mai leagă nimic de cel împreună cu care, în urmă cu mulți ani, a condus ziarul „Gândul”.

”Am fost asociați vreme de un an la «Gândul», dar un contact omenesc, sufletesc, dincolo de discuțiile privind ziarul, nu am avut niciodată. La despărțire, am spus doar atât: «Nu fac parte din filmul în care joacă Mircea Dinescu». N-am făcut parte încă de la început”, a scris CTP.

El a precizat, în editorialul pe care l-a publicat, că acest text, recitat de Mircea Dinescu, intitulat „Scrisoarea a III-a, către șahinşahul de la Cotroceni”, l-a făcut să privească în gol și să se simtă obosit de „urâciunea și mizeria umană” pe care a fost nevoit să o suporte în ultima perioadă.

„Nu ştiu câtă vreme am rămas privind în perete după ce am citit textul recitat de Mircea Dinescu pe net, intitulat eminescoid «Scrisoarea a III-a, către șahinşahul de la Cotroceni». Apoi, am dat un singur telefon, lui Andrei Pleşu. Am criticat pe bază de logică şi bun-simţ măsura autorităţilor de a închide pieţele de incintă. Mi se pare negândită şi nepotrivită. Dar ce spune disidentul Dinescu, luptătorul împotriva naţional-socialismului, nazismului ceauşist, nu sunt în stare decât să transcriu, ca să citiţi. Poate şi pentru că am obosit de atâta urâciune şi mizerie umană câtă a trebuit să înghit în ultima vreme”, a mai scris CTP.

Ce a scris poetul Mircea Dinescu

„Domnule Klaus Iohannis, Obiceiul strămoșilor iohannieni de a da afară micii negustori și târgoveții valahi din cetatea Sibiului înainte de apusul soarelui, să le fie sașilor somnul lin și porțile zăvorâte, văd că l-ați extins în această iarnă dând afară românii din piețele românești chiar în timpul zilei. Nu e de mirare că un lucru nevolnic atât de bine făcut i-a entuziasmat și pe semi-ungurul Ludovic Orban, și pe arabul fugit de acasă Raed Arafat ca să nu-l mai pun la socoteală pe tătarul Nelu, răspunzător cu număratul morților la ora micului dejun”, spune Mircea Dinescu.

Mircea Dinescu a răspuns și el cu un text acid după ce a fost atacat de jurnalist

„CTP-ul se hotărî și el să se despartă de mine nu înainte însă de a-i fi dat lui tata Pleșu un telefon de a-l lua spre martor la divorț. Cum ar veni: hai să divorțăm dacă tot nu ne-am luat. Jurnalistul care i-a primit în anii 1990 pe Ninel cu magiunul solidarității cică se desolidarizează de subsemnatul până în pragul gropii de mila lui Iohannis deși nu bănuiam că organul său poate secreta și compasiune. Așa cum nu te poți împrieteni cu o știucă săracă pusă pe frânghie la uscat mărturisesc că n-am reușit să execut vreo îmbrățișare fraternă cu Cristian Tudor Popescu în viața mea (…) Detaliile despre scandalul momentului le puteţi citi aici: retetesivedete.ro