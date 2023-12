Război în Israel, ziua 77. Hamas anunță când va mai elibera ostatici din Gaza

Război în Israel, ziua 77. Reprezentanții teroriștilor Hamas susțin că Israel a ratat obiectivul de a distruge organizația. Hamas nu poate elimna grupul islamist din Gaza susțin liderii teroriști, după cum relatează AFP.

Într-o înregistrare audio, purtătorul de cuvânt al brigăzilor Ezzedine al-Qassam, Abu Obeida, venit cu o nouă propunere. El a condiţionat eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza de încetarea atacurilor. El s-a referit la războiul purtat împotriva Hamas în urma sângerosului său atac asupra teritoriului israelian.

El a condiționat eliberarea ostaticilor de încetarea ostilităților și de iniţierea unor negocieri prin intermediari. De asemenea, palestinienii cer eliberarea deţinuţilor palestinieni aflaţi în Israel.

The IDF’S elite LOTAR unit discover a terrorist coming out of a tunnel. They terminated the terrorist pic.twitter.com/FqWN8bGv49

— Mossad Commentary (@MOSSADil) December 21, 2023