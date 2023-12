Yuval Raphael, tânăra care a scăpat de atacul Hamas: Fata pe care o țineam de mână era moartă

Yuval Raphael, 23 de ani, este unul dintre puținii supraviețuitori după masacrul Hamas de la festivalul de muzică SuperNova din deșertul israelian Negev, la granița cu Fâșia Gaza. Tânăra a declarat că aștepta de multă vreme acest festival și că spera să aibă parte de momente frumoase.

„A fost un festival foarte frumos, eu și prietenul meu îl așteptam cu nerăbdare de mult timp. Prietenul meu Adar a vrut să meargă la acest festival și cumpărasem biletele cu câteva luni înainte. Eram atât de emoționată, îmi plac muzica rave și, mai ales, trance. Și a fost cu adevărat frumos. Luminile, scena, incredibile”, rememorează Yuval.

Yuval Raphael a fugit cât a putut

Yuval a declarat că a văzut rachete pe cer, dar că acest lucru se întâmpla des în Israel. La scurt timp, alți tineri i-au spus că au venit teroriștii. Atunci, aceasta și-a dat seama că este în pericol, și-a sunat tatăl și a fugit.

„Am ajuns în jurul orei 23:30 și am băut ceva în parcare. Am dansat câteva ore. Deodată, muzica s-a oprit și sirenele au început să sune. Am văzut rachete pe cer. Acest lucru se întâmplă destul de des în Israel, nu m-a stresat în mod deosebit. Adar a simțit pericolul: „Împachetează-ți lucrurile, plecăm imediat”. „Am văzut o mulțime de oameni alergând spre stradă. I-am întrebat ce se întâmplă și mi-au răspuns că în apropierea noastră sunt teroriști. L-am sunat pe tatăl meu și i-am spus ce se întâmplă”.

A rămas șocată când a deschis ochii

Tânăra a povestit că s-a ascuns într-un buncăr cu alte 50 de persoane și că teroriștii au încercat să-i împuște pe toți. Ea a mai spus că fata pe care o ținea de mână a fost ucisă de teroriștii Hamas.

„Am stat în buncăr de la 7.00 până pe la 14.00. Eram oameni peste oameni. Teroriștii au tras în mod repetat înăuntru. La un moment, i-am auzit pe atacatori plecând spre mașină. Apoi am început să șoptim, cei care mai trăiam. Când am deschis ochii, am văzut că fata pe care o țineam de mână era moartă. Capul ei era pe umărul meu”, spune Yuval.

Peste 3.000 de teroriști Hamas i-au atacat

Yuval a spera ca teroriștii să plece, dar realitatea a fost alta. Ei au aruncat grenade în buncări și au mai ucis și alte persoane. Tânăra a declarat că era înconjurată de sânge și de oameni morți.

„La început am crezut că sunt doar doi sau trei teroriști. Astăzi știu că au fost în jur de 3.000. După ce au tras, au aruncat grenade în buncăr. Bucățele mici de zid, fierbinți, mi-au căzut pe umăr, am simțit mirosul de arsură a pielii. Dar nu m-am mișcat”, adaugă israeliana. „Apoi, după o altă grenadă, am simțit că mi se udă tot corpul, ca un duș. Nu vedeam nimic, cadavrul de lângă mine era pe faţa mea. Am deschis un ochi și am văzut că era sânge. Un bărbat fusese lovit și sângele mă împroșca și pe mine”, a spus tânăra, potrivit tagesanzeiger.ch.