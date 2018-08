RĂZBOI la NIVEL ÎNALT. Rusia anunță REPRESALII pentru SUA. PLANUL este GATA, se așteaptă VERDICTUL lui Putin

Rusia examinează luarea unor măsuri de represalii împotriva Statelor Unite după ce acestea au impus sancţiuni asupra unei companii ruse ce ar fi ajutat Coreea de Nord, a anunţat viceministrul de externe rus Serghei Riabkov citat joi de agenţia de presă Interfax, preluată de Reuters.





Rusia a explicat motivul pentru care se gândește să ia atitudine împotriva SUA. Washingtonul a sancţionat compania Profinet Pte Ltd şi pe directorul său general, Vasili Aleksandrovici Kolceanov, miercuri pentru furnizarea unor servicii portuare de cel puţin şase ori destinate unor nave navigând sub pavilion nord-coreean, scrie agerpres.ro. Potrivit lui Riabkov, decizia privind un răspuns va fi luată de către conducerea ţării. Trezoreria SUA a anunţat miercuri sancţiuni financiare împotriva a două companii rusă şi chineză acuzate că au continuat să menţină relaţii comerciale cu Coreea de Nord, în pofida embargoului impus Phenianului, aminteşte France Presse. Grupul chinez Dalian Sun Moon International Logistics Trading Co şi filiala sa din Singapore, SINSMS, sunt acuzate de export de alcool şi ţigări către Coreea de Nord prin falsificarea documentelor de livrare. Acest comerţ ''ilegal'' cu ţigări în Coreea de Nord este în valoare de peste un miliard de dolari pe an, a afirmat administraţia americană într-un comunicat. Compania rusă Profinet şi directorul său general sunt de asemenea sancţionaţi pentru furnizarea de servicii portuare unor nave din Coreea de Nord. Aceste nave, între care două petroliere, care sunt deja supuse unor sancţiuni, au beneficiat de servicii în porturile ruseşti Nahodka, Vostocinîi, Vladivostok şi Slavianka

