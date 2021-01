Judecătorii Tribunalului București consideră că serialul „Spovedania lui Rizea”, prezentat la Realitatea Plus, în emisiunea „Culisele Puterii”, s-a bazat exclusiv pe acuzațiile pe care ex-deputatul fugar Cristian Rizea le-a făcut la adresa unor jurnaliști, politicieni și oameni de afaceri, fără ca acestea să poată fi probate. Sunt practic speculații ale fostului deputat PSD.

Spicuim din decizia Tribunalului București:

(…) Obligă pârâţii Mihai Cristian Luigi şi GEOPOL INTERNATIONAL pentru REALITATEA PLUS să înlăture provizoriu materialele publicate pe paginile pe care le deţin pe reţeaua de socializare Facebook, Spovedania lui Rizea, Realitatea.Net şi Ştirile Realitatea TV, precum şi pe cele difuzate pe canalele deţinute pe reţeaua You Tube, referitoare la reclamant precum şi a oricăror trimiteri şi referiri la acestea, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 29236/3/2020.

Obligă pârâţii să înceteze pentru viitor, până la solutionarea definitivă a cauzei nr. 29236/3/2020 înregistrată pe rolul Tribunalului Bucuresti, publicarea oricăror materiale potenţial defăimătoare la adresa reclamantului pe paginile deţinute pe reteaua Facebook, precum şi difuzarea de comunicări publice de acelaşi tip în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel (…)”.

Care a fost miza defăimării

Miza așa-ziselor dezvăluiri, potrivit Gândul.ro, a reprezentat-o faptul că proprietarul postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, intenționa să pună mâna pe acțiunile pe care omul de afaceri Radu Budeanu le-a deținut, în trecut, la societatea ROMPREST.

„Serialul de denigrare a mea, pornit de Realitatea Plus la inițiativa patronului stației – Maricel Păcuraru -, are ca motivație încercarea acestuia de a prelua, în stil mafiot, participația pe care am avut-o, indirect, la ROMPREST. O acțiune mafiotă în pur stil, dirijată pe post de fosta secretară a lui Liviu Dragnea, cu un scop foarte clar, de a mă șantaja, de a mă forța să-i predau votul în AGA ROMPREST. Au încercat și cu reprezentantul Aeroportului Otopeni același lucru, existând și un dosar pe acest subiect.

CNA i-a amendat, iar Justiția a decis ca această mizerie la comandă să se oprească. O mizerie oarecum comică, ținând cont ca au bătut efectiv câmpii de la A la Z în ce mă privește. Voi demonstra cu documente prejudiciul de milioane care mi s-a produs, îi voi urmări în instanță pe absolut toți moderatorii, producătorii emisiunilor și societatea care deține licența Realitatea până vor plăti la centimă paguba creată.

În altă ordine de idei, cei care fac publicitate la acest canal tv, precum și telespectatorii săi, trebuie să știe că Realitatea este un mijloc prin care patronul său, trecut prin închisori cu zeci de condamnări penale, încearcă să facă diverse alte afaceri într-un stil din jungla anilor ‘90 de unde provine și a și rămas”, a declarat omul de afaceri, Radu Radu Budeanu după aflarea soluției date de judecătorii Tribunalului București.

Și CNA a amendat cu o sumă record Realitatea Plus

Pentru această campanie, în data de 08.12.2020, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au decis, în unanimitate, ca postul de televiziune să fie amendat cu suma record de 50.000 de lei după ce au fost analizate emisiunile „Culisele Statului Paralel”, moderate de Anca Alexandrescu și Bogdan Muzgoci.