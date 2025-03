Economie Război pe piața de modă. Prada, la vânătoare de Versace







Mai multe companii de lux sunt interesate de achiziționarea brandului Versace. Anunțul a fost lansat de Miuccia Prada, care ia în calcul această tranzacție. În prezent, Capri Holdings și Barclays analizează condițiile în care poate fi vândută compania.

Versace ar putea fi preluat de Prada. Negocierile se duc în spatele ușilor închise

Miuccia Prada nu a oferit detalii legate de o eventuală tranzacție, însă a subliniat că ideea este luată în calcul și de alte branduri

„Este pe masa tuturor”, a declarat creatoarea de modă.

Prada a avut acces la informațiile financiare ale brandului Versace. Prin urmare, reprezentanții brandului de lux au avut la dispoziție patru săptămâni să analizeze situația financiară a companiei, înaintea altor posibili cumpărători.

Totuși, nu a fost încă luată o decizie finală în ceea ce privește oferta de achiziție.

Fondatorul Only The Brave, interesat de celebrul brand

Renzo Rosso, fondatorul grupului italian Only The Brave (OTB), a declarat că are intenția să cumpere brandul de lux.

Versace, unul dintre cele mai renumite branduri de modă din Italia, ar putea reprezenta o achiziție strategică pentru oricare dintre companiile interesate, consolidându-le astfel poziția pe piața globală a luxului.

Brandul Versace ar putea fi vândut în curând

În 2023, compania americană de modă Tapestry, cunoscută pentru mărci precum Coach și Kate Spade, a ajuns la un acord pentru achiziționarea

Capri Holdings este proprietarul brandurilor Michael Kors, Versace și Jimmy Choo. În urmă cu doi ani, compania Tapestry s-a arătat interesată să o cumpere.

La scurt timp, Tapestry a renunțat la tranzacție.După eșuarea acordului, Capri a angajat grupul bancar Barclays pentru a evalua opțiunile strategice, inclusiv vânzarea brandurilor Versace și Jimmy Choo.

La finalul anului trecut, Capri a raportat un declin al veniturilor trimestriale, care a fost mai mare decât estimările inițiale. Schimbarea a apărut ca urmare a încetinirii cererii globale pentru articole de lux.