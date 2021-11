Război pe faţă între Nicușor Dan şi ministrul Finanțelor. Replica edilului după ce i s-a reproșat că nu-i bun gospodar

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat că va avea o discuție cu Nicușor Dan, pe care îl acuză că a nu e gospodar și că a distribuit banii greşit.

Replica lui Nicușor Dan nu a întârziat să apară explicându-i noului ministru al Finanțelor despre problemele pe care le are cu privire la execuţia bugetului Capitalei:

Primăria Capitalei primește de la Guvern în fiecare lună între 300 şi 350 de milioane, dar subvenţia la transportul public este de 950 de milioane

“Vreau să spun un lucru. Pe ceea ce înseamnă, şi asta este o noutate în execuţia bugetului Capitalei, în 10 decembrie, imediat ce vom primi cotele defalcate din impozitul pe venit, în 10 decembrie se va întâmpla prima oară ca Primăria Capitalei să plătească toţi banii pe care s-a angajat să îi plătească prin buget, adică 950 de milioane. În acel moment, 10 decembrie, nu vom mai avea datorii ale Primăriei Bucureşti către Termoenergetica. Şi, de asemenea o noutate, în sfârşit se plătesc cei 950 de milioane de lei subvenţie integral, ceea ce nu s-a întâmplat în ultimii ani. Au fost ani în care s-au plătit 500 de milioane, 600 de milioane, şi de acolo toate problemele cu care ne confruntăm noi azi. Începând de la 1 ianuarie, însă, situaţia se schimbă, pentru că factura lunară pe care noi v-a trebui să o plătim nu o să mai fie de nivelul 120-130 de milioane, o să fie de nivelul 250 de milioane”, a declarat Nicușor Dan.

“De aceea, este important ca noi în cursul lunii decembrie, împreună cu Guvernul, să avem o predictibilitate a sumelor pe care le vom primi ca ajutor de la Guvern pentru subvenționarea căldurii”, a mai spus edilul într-o conferința de presă.

Ministrul Finanțelor l-a atacat pe Nicușor Dan: ”Nu avem nicio vină că nu e gospodar”

Replica vine după ce ministrul Finanțelor Adrian Câciu a spus, după ședința de Guvern, trebuie să existe o discuţie foarte serioasă cu primarul general Nicuşor Dan despre sumele care vor fi alocate către Primăria Capitalei pentru subvenţia la căldură.

„Urmează să ne vedem. Am avut o discuție informală pe tema aceasta. Trebuie să ne vedem foarte serios cu domnul Nicușor Dan. E foarte simplu să spunem alocăm bani. Să știți că Primăria Capitalei are bani. Un primar gospodar putea să mute sume, pe baza rectificării bugetare aprobate de consiliul local. Trebuia să rezolve problemele. Noi avem acești bani, dar va trebui să avem o discuție foarte corectă și aplicată cu domnul primar general. Aici nu este despre ministrul finanțelor, ministrul energiei, primarul Capitalei. Este vorba despre oameni. Sunt bucureștean și trăiesc aceeași dramă ca și dvs. Nu aveți nici dvs. nici eu nicio vină pentru că cineva nu e gospodar, că nu are bani, pentru că cineva nu îl finanțează. Vom avea o discuție cu miniștrii implicați și domnul Nicușor Dan. Domnul primar general trebuie să înțeleagă un lucru: banii de la bugetul de stat vin, dar banii aceia trebuie folosiți, nu sunt dați pentru a sta în conturi, deficitar distribuiți, ci pentru oameni. Poate dânsul ne privește și înțelege că vrem să luăm decizii în interesul cetățenilor. Nu vrem să ajungem în acțiuni de control, în situații în care trebuie să luăm măsuri de protecție pentru cetățeni, față de un primar ales de cetățenii acestei urbe”, a declarat Adrian Câciu.