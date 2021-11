Veste cumplită pentru bucureșteni. Prețul gigacaloriei va fi uriaș. Nicușor Dan a făcut calculele

Negocierile la Primăria Capitalei s-au încheiat. Sunt două preţuri bătute în cuie, cel puţin avem o primă soluţie venită din partea primarului general, o primă soluţie care trebuie votată în Consiliul General.

Edilul Capitalei, Nicușor Dan, spunea că a avut discuţii cu o parte dintre liderii partidelor din Consiliul General şi ne aşteptăm ca votul să fie unul în unaminitate.

Situația de fapt nu îi liniștește pe bucureșteni

„Pe ipoteza în care Guvernul ne asigură întreaga sumă, bucureştenii vor plăti 164 de lei pe gigacalorie. În ipoteza în care Guvernul nu ar putea să asigure niciun leu, PMB va fi într-o uriaşă dificultate. (…) Pe o extremă, v-am răspuns, în sensul că această sumă este estimatul între a rămâne la 164 de lei pe gigacalorie la consumatorul final, corespunde plăţii subvenţiei de către Guvern de 968 de milioane, şi a asigura toată diferenţa de preţ, de la 425 plus TVA la 830 de lei plus TVA. Pe cealaltă extremă, dacă ar fi zero (subvenţia plătită de Guvern – n.r.), asta ar însemna o problemă imposibil de rezolvat pentru PMB şi vă dau cifrele globale. PMB poate să se aştepte la nişte venituri de 4 miliarde de lei.

Din aceste venituri de 4 miliarde de lei, are o subvenţie pentru transportul public de 1,1 miliarde lei, a avut o subvenţie de 0,95 miliarde lei, şi să suporte PMB încă o subvenţie de 2 miliarde de lei, asta înseamnă că din bugetul ei nu mai rămân decât aproximativ 900 de milioane, în condiţiile în care salariile sunt de 700 de milioane, obligaţiile pentru spitale – 150 de milioane”, a spus primarul general.

În 2019 bucureștenii plăteau 164 de lei pe gigacalorie

„Anul trecut, bucureştenii plăteau pentru gigacalorie 164 lei, însă avem aceste creşteri de preţuri şi automat, Primăria Capitalei a trebuit să vină cu un ajutor pe această subvenţie, iar situaţia este în felul următor.

Până pe data de 12 ianuarie 2022, adică pentru factura din luna decembrie, bucureștenii vor primi un preţ final de 280 lei pe gigacalorie, TVA inclus.

Din 13 ianuarie va scădea TVA-ul la agentul termic. Bucureștenii vor plăti cu doar câțiva lei mai puțin, mai exact 267 de lei. Prețul final va fi de 318 lei pentru energie termică pentru apă caldă și căldură”, a mai spus el.

Nicușor Dan susține că în ședința Consiliului General din 26 noiembrie se va decide „prețul rezonabil pe care să îl suporte bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare, pentru a-i ajuta să treacă iarna în condiții decente”.