Război între revoluționarii din Decembrie 1989. Plângere penală la DNA

Un număr de 12 asociații de revoluționari și de urmași ai acestora, între care Asociația Jilava ’89 – Răniți și Reținuți, Asociația 21 Decembrie 1989 Arad, Asociația Victoria a Luptătorilor în Revoluția din Timișoara, Asociația de Caritate „Revoluția Română Decembrie 1989, din Cluj Napoca, Asociația Luptătorilor, Urmașilor RănițilorI Eroilor Brașov 1989 și Asociația „Decembrie 1989” din Constanța, au depus o plângere penală la DNA.

Semnatarii solicită DNA anchetarea a mai multor funcționari și angajați din cadrul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989 (SSRML), a președintelui Asociației 21 Decembrie Teodor Mărieș, dar și a lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu.

Sesizarea îi vizează următoarele persoane: Athena Steriana Piceava, secretar general al SSRML, Octav Bjoja, fost secretar de stat al SSRML, Mihai Iulian Dodu, secretar de stat al SSRML, Minerva Jeny Neagu, inspector cu atribuții de arhivar, Mihaela Alexandra Rădulescu, director de cabinet, Cristian Cătălin Brăileanu, consilier cabinet, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie, Marian Moroșanu (zis Ceausescu).

„Domnule Procuror șef, în considerentele noastre, noi, semnatarii acestei plângeri/petiții, am constatat că, în afară de multitudinea de legi încălcate de către persoanele din acest grup, în interiorul Secretariatului de Stat «SSRML», ajutați și de alții din afară Secretariatului, guvern (SGG), ANFP, europarlamentari, ne-am concentrat pe câteva elemente grave de încălcări ale legilor, elemente de corupție, abuz în serviciu, abuz de drept, abuz de putere, trafic de influiență etc., pe care le considerăm destul de grave și vrem să le sesizăm, urmând că organul de cercetare penală la îndrumarea organului de urmărire penală, în urmă cercetărilor, să dispună în consecință conform celor legale”, se arată în preambulul plângerii penale.

Semnatarii sesizării au formulat patru capete de acuzare pe care le-au detaliat într-un document care se întinde pe 17 pagini. Pentru toate acestea, susțin revoluționarii, au fost adunate câteva sute de file de probatoriu.

Cele patru acuzații formulate de revoluționari

Prima acuzație prezentată pe larg de revoluționari se referă la moartea Ilenei Negru, care și-a dat foc în Poiana Brașov, în urmă cu câteva luni. Femeia era urmașa unui erou martir al Revoluției. Ileana Neagu era mama unui copil de 12 ani, „Gavroche de Brașov”, în zilele Revoluției. Femeia avea o nemulțumire în legătură cu pensia pe care o primea ca urmaș a unui erou revoluționar.

A doua acuzație, susține revoluționarii, este legată de „abuzurile făcute de grupul infracțional prin «comisia 49», (așa cum este numită de către toți revoluționarii), comisie înființată în baza art. 49 din H.G 1412/2004.

A treia acuzație îl vizează pe fostul secretar de stat interimar Bjoja Octav care ar fi anulat ordinul de încetare a raporturilor de muncă, emis de secretarul de stat Laurențiu Coca pentru Piceava Athena Steriana.

A patra acuzație a revoluționarilor are legătură cu dispozițiile art. 49 alin. (2) și 49^1 alin. (1) lit.a). din H.G 1412/2004 privind Normele metodologice la art. 3 și art. 8 din Legea Recunoștinței Nr. 341/2004, act normativ secundar emis de guvern.

Ei acuză o interpretare abuzivă și punerea în aplicare incorect a actelor normative cu privire drepturile revoluționarilor.

Sesizarea Asociațiilor de revoluționari

În cele ce urmează vă prezentăm sesizarea formulată de asociațiile de revoluționari în totalitatea sa:

„Domnule Procuror Șef

Subscrisa Asociația Jilava ‘89 – Raniti si Retinuti, cu sediul social, (si de corespondenta), în Bucuresti, strada Academiei nr. 39-41, sc. B, et. 1, ap. 6, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 704/1991, CIF 5259112/1994, reprezentata de presedinte Gadina Constantin, identificat cu C.I. seria RD nr. 997.653, CNP. 1540213400401, e-mail: gadinaconstantin@yahoo.com, telefon nr. 0788/937.440, alaturi de subscrisele:

ASOCIATIA 21 DECEMBRIE 1989 ARAD, cu sediul in Mun. Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 8, CIF 9712541, reprezentata prin presedinte Cosma Constantin Florian.

ASOCIATIA VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE DIN TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, b-dul Iuliu Maniu nr. 11, Jud. Timis, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 51/1990, reprezentata prin presedinte Barna Ionel.

ASOCIATIA FRATIE EGALITATE, COLABORARE SI COOPERARE, cu sediul in mMun. Timisoara, Str. Mihai Eminescu nr. 1, ap. 1, Jud. Timis, inregistrata la Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 137/1990, reprezentata prin presedinte Tudorin Burlacu.

ASOCIATIA REVOLUTIONARA 22 – 25 DECEMBRIE 1989 BOTOSANI, cu sediul in Mun. Botosani, Str. Savenilornr. 2-8, camera 5, et. 1, Jud. Botasani, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 279/1992, reprezentata prin presedinte Halasanu Vasile.

ASOCIATIA 21 DECEMBRIE 1989 CUGIR, LUPTATORI, RANITI SI URMASII EROILOR MARTIRI, cu sediul in orasul Cugir, str. Victoriei nr. 9, Jud. Alba, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 13/1992, reprezentata prin presedinte Bulzan Liviu.

ASOCIATIA DE CARITATE “REVOLUTIA ROMANA DECEMBRIE ‘89”, cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. Padurii nr. 14, bl. M12, ap. 26, Jud. Cluj, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 8003/1996, reprezentata prin presedinte Matei Cristian.

FEDERATIA ASOCIATIILOR DE REVOLUTIONARI DIN ORASELE MARTIR, cu sediul in Alba Iulia, str. Decebal nr. 13, Jud. Alba, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 2/2020, reprezentata prin presedinte Babitchi Mihai.

GRUPUL INDEPENDENT REVOLUTIONAR DECEMBRIE ‘89, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Batistei nr. 11, Sc. B, et. 1, ap. 1, sector 2,, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 119/2015, reprezentata prin presedinte Walter Simionov.

ASOCIATIA LUPTATORILOR URMASILOR RANITILOR EROILOR BROSOV ‘89, cu sediul in Mun. Brasov, Str. Gheorghe Baritiu, nr. 1, Jud. Brasov, CIF 5612000, reprezentata prin presedinte Mardare Vasile.

ASOCIATIA REVOLUTIONARILOR STEFAN CEL MARE ‘89, cu sediul in Piatra Neamt, Str. Petru Rares nr. 39, bl. C3, Sc. B, Et. 1, Ap. 24, Jud. Neamt, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sb nr. 5007/2013, reprezentata prin presedinte Turtureanu Florin.

FUNDATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA 1989, RANITI, INVALIZI SI A URMASILOR CELOR DECEDATI DIN ROMANIA, cu sediul in Mun. Pitesti, P-ta Vasile Milea nr. 1, et. 5, cam. 194, Jud. Arges, inregistrata la Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 38/1992, reprezentata prin presedinte Popa Dorin.

ASOCIATIA “DECEMBRIE”1989 CONSTANTA, cu sediul in Mun. Constanta, b-dul Mamaia nr 237, ap. 11, Jud. Constanta, inregistrata in Registrul Asociatiilor si fundatiilor sub nr. 62/2011, reprezentata prin presedinte Vasilescu Constantin.

în temeiul dispozitiilor O.G 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, a CAP II din Cpp cu privire la Sesizarea organelor de urmarire penala, respectiv art. 289 art. 290 din Codul procedură penală, art.2 lit. b). pct 5 din legea 39/2003 actualizata, formuleaza prezenta

Sesizare/Plângere

prin care va sesizam, pe o suspiciune rezonabila, faptele de coruptie, abuz in srviciu, abuz de putere, abuz de drept, fals si uz de fals in acte publice si trafic de influienta, a urmatoarelor persoane din Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Impotriva Regimului Comunist Instaurat in Romania in Perioada 1945 – 1989, care au lucrat si lucreaza la SSRML, cat si din afara secretariatului, care, impreruna sunt constituite intr-un grupul infractional, dupa cum urmeaza:

Piceava Athena Steriana – secretar general al SSRML (functionar public)

Bjoja Octav – fostul secretar de stat al SSRML, in perioada Noiembrie 2019

Dodu Mihai Iulian – actualul secretar de stat al SSRML

Neagu Minerva Jeny – inspector 1A cu atributii de arhivar

Radulescu Mihaela Alexandra – director cabinet

Braileanu Cristian Catalin – consilier cabinet

Maries Teodor – presedinte asociatia 21 Decembrie

Morosanu Tivilic Marian (zis Ceausescu) colaborator direct al lui Piceava

Domnule Procuror sef,

In considerentele noastre, noi, semnatarii acestei plangeri/petitii, am constatat ca, in afara de multitudinea de legi incalcate de catre persoanele din acest grup, in interiorul Secretariatului de Stata “SSRML”, ajutati si de altii din afara Secretariatului, guvern (SGG), ANFP, europarlamentari, ne-am concentrat pe cateva elemente grave de incalcari ale legilor, elemente de coruptie, abuz in serviciu, abuz de drept, abuz de putere, trafic de influienta etc., pe care le consideram destul de grave si vrem sa le sesizam, urmand ca organul de cercetare penala la indrumarea organului de urmarire penala, in urma cercetarilor, sa dispuna in consecinta conform celor legale.

Urmatoarele elemente pe care le consideram relevante pentru a fi investigate, le vom dezvolta pe fiecare in parte cu trimitere la documente relevante in probatiunea celor aratate de semnatarii aceste plangeri/petitii si, le vom atasa la prezenta sesizare/plangere, urmand ca, in functie de ceea ce va relatam si de inscrisurile atasate la prezenta, sa fie de folos organeleor de urmarire penala cat si celor de cercetare penala !

Considerente

Primul element si, cel mai recent, il constituie; «moartea doamnei Negru Ileana, prin autoincendiere in Poiana Brasov» in data de 25 Mai 2023, urmas de erou martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 conform Certificat seria UEM-N Nr. 00035 eliberat in data de 13 Februarie 2007.

Al doilea element il constituie abuzurile facute de grupul infractional prin “comisiei 49”, (asa cum este numita de catre toti revolutionarii), comisie infiintata in baza art. 49 din H.G 1412/2004.

Al treilea element il constituie abuzul facut de fostul secretar de stat interimar Bjoja Octav in Noiembrie 2019, (prin traficul de influienta al d-nei Piceava Athena), prin anularea Ordinului de incetarea raporturilor de munca, ordin emis de Secreatarul de Stat Laurentiu Coca, a d-nei Piceava Athena Steriana cu Secretariatul de statat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor impotriva regimului Comunist instaurat in Romania in perioada 1945 – 1989”, Ordin de ministru secretar de stat plin, al domnului Laurentiu Coca, care a ocupat functia pana la 25. 11. 2019 cand a venit interimar Bjoja Octav. Ordinul pe care l-a emis i-a adus inlocuirea in fruntea secretariatului.

Al patrulea element il constituie dispozitiile art. 49 alin. (2) si 49^1 alin. (1) lit.a). din H.G 1412/2004 privind Normele metodologice la art. 3 si art. 8 din Legea Recunostintei Nr. 341/2004, act normativ secundar emis de guvern. Interpretarea abuziva si punerea in aplicarea actelor normative cu privire la revolutionari cat si nepunerea in aplicare in mod corect a acestora, cu privire la drepturile revolutionarilor, de catre cei care fac parte din grupul mai sus scris si nu numai!

Elementul Nr. I Decesul doamnei Negru Ileana…

Domnule procuror sef,

Numitei Negru Ileana, in anul 2007 i s-a eliberat Certificatul de urmas de erou-martir pe numele de Militaru Ileana, asa cum reiesea din actele depuse la SSMRL, cu toate ca in perioada aceea numita era divortata si luase numele de Negru dupa noul sot, asa cum reiese din hotararea de divort pe care o atasam la prezenta, dar din motive nestiute de noi , nu declarase divortul si nici nu schimbase buletinul/C.I.

Aici intervine neglijenta in serviciu a celor care in anul 2007 i-au eliberat cerificatul, cat si eroarea materiala strecurata in certificat prin emiterea/tiparirea acestuia, fara ca cei din comisia de la vremea aceea sa verifice documentele.

Numita Negru Ileana, din a doua casatorie a avut un fiu pe nume Negru Adrian-Florin, care a murit in timpul Revolutiei din Decembrie 1989 prin impuscare.

Conform Legii 341/2004 si a OUG 95/2014 numita Negru Ileana beneficia de o indemnizatie de urmas, indemnizatie pe care o primea de la Casa Judeteana de Pensii Brasov. Ulterior numita Negru Ileana si-a schimbat Cartea de Identitate pe care o avea cu numele de Militaru Ileana, luandu-si numele de Nugru Ileana conform hotararii de divort. In acest sens numele de pe C.I cu cel de pe certificatul de urmas nu mai corespundea, iar cei de la Casa Judeteana de Pensii Brasov nu au putut sa-i mai trimita indemnizatia.

In contextul dat, numita Negru Ileana a trebuit sa solicite Secretariatului de Stat sa-i preschimbe certificatul. In ultima perioada facea parte din Asociatia Revolutianara 21 Decembrie al carei presedinte este Teodor Maries, acesta din urma cat si cei din secretariat, respectiv Piceava Athena Steriana si compania/grupul, i-au promis ca se va rezolva, ca doar depusese cerere si, exista precedentul altei persoane pe nume Coca Delia-Gabriele, tot de la Brasov, care solicitase acelasi lucru si, nu a fost nicio problema in preschimbarea certificatului cu numele dupa noul sot, (va depunem si actele doveditoare ale acesteia). Cu toate ca femeia depusese cerere de preschimbare impreuna cu actele doveditoare in acest sens, nimeni din secretariat care aveau competenta in acest sens nu au rezolvat cererea doamnei Negru Ileana.

Femeia locuia in Spania cu fiica sa si, in luna Mai a venit in Romania sa-si ridice indemnizatia pe care CJPB nu a putut sa i-o mai dea. S-a vazut obligata sa formuleze o alta cerere la SSRML in data de 19. 05. 2023, cu toate actele doveditoare in acest sens pe care le solicitase cei de la SSRML.

Piceava Athena Steriana, cea care ii promisese ca ii va tipari noul certificat cu numele de Negru Ileana, s-a opus vehement, dand ordin verbal la serviciul juridic sa nu se puna avizul pentru retiparire pe motiv ca nu indeplineste conditiile de procedura. Monica Tudor care este sefa Serviciului Juridic, lasata de doamna Piceava prin plecarea acesteia din urma pe postul de secretar general, a executat intocmai ordinul verbal! Seful Serviciului Revolutionari, dl. Gadina Mihai, dupa ce a pregatit actele de preschimbare a mai multor solicitanti, inclusiv doamna Ileana Negru se afla pe acele acte, cei de la Seviciul Juridic au scos-o pe d-na Negru si, doamna Tudor Monica i-a spus lui Gadina Mihai ca nu indeplineste conditiile pe procedura de scimbare a cerificatului.

Ulterior, numita Negru Ileana, discuta cu Maries Teodor si cu famila Giurcan care, in loc sa o linisteasca ei o incita si mai tare, spunandu-i ca se va rezolva mai tarziu deoarece au intervenit niste probleme de procedura in secretariat, (se pare ca Piceava le dadea informatiile la minut), dar ca vorbesc ei cu secretarul de stat Mihai Iulian Dodu, sa rezolve problema, ca doar ei l-au pus”!

Nu putem sa ne dam seama ce s-a intamplat acolo in biroul lui Maries Teodor, ce au mai vorbit, dar se pare ca influienta lor cat si umilinta la care a fost supusa au dus la supararea ei, in urma discutiilor pe care le-a avut cu Teodor Maries si familia Giurcan la sediul Asociatiei lui Maries, pe data de 25 Mai 2023 la numai o saptamana de la refuzul secretarului general Piceava Athena Steriana de retiparire a certificatului si, la o zi dupa discutia cu Teodor Maries, aceasta a mers la Brasov si si-a dat foc in Poiana, de ziua eroilor martiri, lasand un carton, chipurile scris de ea, pe care scria niste motive/cereri pentru care isi daduse foc.

Primul care a dat stirea pe canalele de socializare ca doamna Negru Ileana si-a dat foc in Poiana Brasov, a fost mana dreapta a lui Teodor Maries, dl. Giurcan, care a facut si afirmatia ca decedata a lasat ceva scris unde spunea motivul sinuciderii! De unde stia, oare, Giurcanii ca doamna Negru lasase ceva scris, in situatia in care ei nu au fost la fata locului, pentru noi este un mister si, este simplu de gandit si presupus ca stiau cu totii de aceste mesaje scrise ale doamnei Negru Ileana! Se pare ca i se sugerase inainte de accident, sa se stropeasca numai putin cu benzina, ca sa nu ia fos definitiva. Cel putin asa vorbesc “gurile rele”

Avem suspiciunea rezonabila ca acele propozitii nu au fost scrise de Doamna Negru si in acest sens se poate verifica scrisul decedatei cu scrisul de pe cartonul respectiv.

Ne intrebam si noi, ”cum de a stiut Giurcan, mana dreapta a lui Teodor Maries si a lui Iulian Mihai Dodu, asa de rapid ca a murit si, cum de stia de acele lucruri scrise?, cu toate ca lumea stia ca nu avea capacitatea de a scrie asa ceva.

Domnule procuror sef,

Imediat dupa moartea acesteia, secretarul de stat Mihai Iulian Dodu, a fost acolo sa linistesca lucrurile, “chipurile”! A vorbit cu procurorii sa nu se faca prea mare publicitate si sa inchida repede cazul, asa se vorbea la vremea aceea, atat prin Secretariat cat si in randul revolutionarilor!

La auzul, pentru prima data, ca d-na Negru a murit si ca cei din Secretariat nu i-au eliberat certificatul retiparit cu numele corect, (cu toate ca stia de acest lucru de la Piceava, doar executa tot ce ii spune ea), chiar el a mers la Piceava sa o roage sa ii retipareasca certificatul, dar Piceava a spus ca ramane cum a hotarat ea, au vorbit, probabil, de faptul ca trebuie sa intruneasca o comisie de cercetare ca sa incrimineze pe cineva de la Seviciul Revolutionari, dar au luat hotararea de a modifica imediat regulamentul de preschimbare a certificatelor la care se vor face solicitari, solicitari asemanatoare cu solicitarea doamnei Negru Ileana. S-a modificat regulamentul pentru a se acoperi Piceava si cu Dodu, cat si cei din grupul infractional. Se poate verifica cand s-a facut modificarea, exact dupa moartea doamnei Negru Ileana.

Cand venea de la biroul doamnei Piceava, s-a intalnit pe hol cu dl Mihai Gadina si fostul secretar de stat Irina Leulescu si le-a spus ca nu are nicio putere, ca Piceava a zis NU si, cand ea hotaraste ceva asa ramane!

Ulterior, dupa discutia pe care a avut-o cu d-na Piceava despre moartea domnei Negru, a inceput sa tune si sa fulgere in secretariat, in sensul ca trebuie sa gaseasca un vinovat, dar nu pe d-na Piceava!

Pai cum sa fie Piceava vinovata daca ea mersese impreuna cu Maries la Rares Bogdan, spunandu-i sa fac presiuni asupra primului ministru Ciuca sa-l numeasca pe Dodu secretar de stat la secretariat, numai asa isi puteau atinge scopul de a distruge ideea de Revolutie si implementarea ideii de «Lovitura de stat»!

Asa ca, secretarul de stat Dodu infiinteaza o comisie de cercetare administrativa cu privire la refuzul retiparirii certificatului numitei Negru Ileana, formata tocmai din persoanele pe care le coordoneaza d-na Piceava Athena, care fac parte din grupul infractoinal si executa ordinele lui Dodu si Piceava de a le face lucrurile murdare, cu incalcarea legii.

De exemplu, Monica Tudor- sef Serviciu Juridic, functie a domnei Piceava inainte de a fi numita pe functia de secretar general, cu incalcarea Codului Administrativ, recunoaste in P-V al Comisiei de Cercetare Administrativa, ca a refuzat verbal sa acorde avizul de legalitate pe documentele intocmite catre Imprimeria Nationala pentru retiparirea certificatului d-nei Negru Ileana, motivat de faptul ca exced prevederilor procedurii de tiparire-retiparire a certificatelor.

Daca se face o cercetare serioasa a tuturor celor din grupul infractional se va afla adevarul. Dl. Gadina Mihai, dupa ce secretarul de stat Dodu ii emisese ordin de demitere din functia de sef Serviciu Revolutionari, a fost numit din nou, chiar in acea perioada cu evenimentul nefericit al doamnei Negru, ca apoi, prin procesul verbal al comisiei de cercetare administrativa sa-l incrimineze, insa, Mihai Gadina necitind cu atentie acel proces verbal al comisiei de cercetare si, atat secretarul de stat cat si secretarul general spunandu-i dupa sedinta de cercetare, ca nu se face nimeni vinovat de moartea femeii, se trezeste in data de 04.08.2023 cu o Decizie de Sanctionare Disciplinara nr. 7406 prin care primeste Advertisment Scris, ca urmare a P-V al comisiei de cercetare, ca apoi, in aceeasi zi , secretarul de stat emite Ordinul nr. 123/04.08.2023 prin care revoca Ordinul nr. 110/30.06.2023 privind numirea acestuia temporar pe functia de Sef Seviciu pentru Revolutionari.

Se vede clar din Ordin data cand a fost numit Sef Serviciu pentru Revolutionari, (dupa moartea doamnei Negru), motivul era acela de a-l tina aproape, de teama ca unchiul lui Mihai, dl. Gadina Constantin in calitate de presedinte la Asociatia Jilava- raniti si retinuti, care formulase atatea petitii impotriva lor pe la toate institutiile, sa nu sesizeze cumva parchetul cu privire la decesul numitei Negru Ileana.

Hartuirea si demiterea lui Gadina Mihai se datoreaza faptului ca acesta nu a votat niciodata asa cum doreau si le dadea ordin Dodu si Piceava in comisile din care a facut parte, Mihai Gadina a respectat decat legea si nu ordinele primite de la ei stiind ca sunt nelegale. Vom depune la prezenta plangere/sesizare toate petitiile domnului Gadina Constantin catre toate institutiile statului. Cazul Negru Ileana s-a stins rapid, nici presa nu a mai publicat nimic.

Procurorii de la Brasov au inchis cazul cam repede, pana si presa de scandal si televiziunile nu au mai facut scandal, peste tot liniste, au pus “batista pe tambal”, iar la SSRML comisia de cercetare, dupa asa numita cercetare interna, emite un raport prin care il incrimineaza pe Seful Seviciu pentru Revolutionari Gadina Mihai, ca apoi sa emita ordin de sanctionare si imediat de demitere din functie. Aceasta musura a fost luata pentru ca unchiul lui Mihai Gadina i-a denuntat de fiecare data pentru abuzurile lor, dar se pare ca toti cei din grup au spatele asigurat, altfel nu ne putem explica, avand in vedere tot ce au facut si fac in continuare.

Toate documentele in acest sens vor fi puse la prezenta plangere de unde reiese clar, in opinia noastra, ca cei din grupul infractional sun vinovati de moartea doamnei Negru Ileana, iar pe Gadina Mihai l-au scos tap ispasitor! Oricum, abuzurile si hartuirea celor care nu sunt cu ei continua si in prezent. Aceste oameni decid pe viata fiecarui angajat din SSRML! Sefa de personal a SSRML nu a mai suportat si si-a dat demisia, nu a mai putut sa incalce legea la infinit cand ii cereau Piceava Athena, Dodu Mihai cat si cei din grup.

Consideram ca daca se face o investigare serioasa in secretariat, cu interogatorii pe fiecare persoana din grup, adevarul va iesi la suprafata, se va descoperi vinovatia fiecarei persoane din grupul infractional.

Elementul Nr.II Comisia SSRML infiintata prin art. 49 din H.G 1412/2004…

Domnule procuror sef,

H.G 1412/2004 – ART. 49 (1) În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va înfiinţa o comisie formată din angajaţi ai Secretariatului de Stat, numiţi prin ordin al secretarului de stat. Atribuţiile generale ale comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al secretarului de stat.

(2) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(3) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine comisiei prevăzute la alin. (1).

(4) Constatarea neconcordanţelor între datele cuprinse în cererea pentru eliberarea noului certificat şi actele aflate la dosarul de preschimbare sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform art. 21 alin. (4), până la expirarea activităţii acesteia.

După expirarea activităţii comisiei prevăzute la art. 9^2 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa revine comisiei prevăzute la alin. (1).

(5) Art. 49 a fost modificat de pct. 39 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015 şi de pct. 43 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 99 din 10 februarie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 24 februarie 2015, prin înlocuirea unei sintagme.

ART. 49^1 (1) Comisia prevăzută la art. 49 are următoarele atribuţii principale:

a) în cazul constatării unor elemente de noutate, procedează la anularea certificatelor respective;

b) în cazurile în care, dintr-o eroare materială, s-au eliberat certificate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute în normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor şi, după caz, decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanţele competente;

c) analizează dosarele şi ia decizii în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în cazurile în care constată situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (4) decide efectuarea demersurilor legale către organele/instanţele competente.

(2) Prin sintagma ELEMENTE DE NOUTATE se înţelege:

a) hotărârile judecătoreşti definitive prin care se constată încălcarea art. 3 alin. (6) şi art. 8 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) hotărârile judecătoreşti definitive, dacă prin acestea se constată încălcarea oricăreia dintre condiţiile pentru obţinerea certificatului preschimbat sau a noului certificat ori încălcarea prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) hotărârile judecătoreşti definitive, prin care s-a dispus anularea certificatului.

(3). În caz de anulare a certificatelor Secretariatul de Stat propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

În cazul anulării certificatului comisia are obligaţia ca în termen de 15 de zile să comunice acest fapt caselor teritoriale de pensii, respectiv caselor de pensii sectoriale, dar şi instituţiilor care au transmis situaţia acordării altor drepturi prevăzute de art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, (asta spune legea, nu cum au procedat pana acum si procedeaza in continuare, netinand cont de prevederile legale). De ce? Pentru ca pot!

(4). Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei Parlamentare.

Domnule procuror sef,

Am scris prevederile H.G 1412/2004 pentru a face trimitere la faptul ca art. 49 din H.G 1412/2004 a fost modificat de Hotararea 99 din 2015, adica dupa ce prin OUG 95/2014 se introdusese o noua categorie de Luptatori in Revolutie, “Luptatori cu Rol Determinant”.

In acest sens, toti luptatorii remarcati prin fapte deosebite (caci asa eram cu totii cf. Legii 341/2004 si pana la aparitia ordonantei 95/2014), ca sa isi preschimbe certificatele in Luptatori cu Rol Determinant trebuiau sa indeplineasca niste conditii.

Au fost infiintate doua comisii de analizare si verificare a dosarelor depuse pentru a da avizul pozitiv sau negativ la preschimbare. O comisie interministeriala/guvernamentala si una parlamentara!

Toti cei care au primit aviz de preschimbare a certificatelor, devenind Luptatori cu Rol Determinant, puteau fi contestati in termen de sase luni sau cel mai tarziu de un an, apoi intervenea decaderea din dreptul de a mai contesta. Totusi, conform art. 49 din H.G 1412/2004 s-a infiintat o comisie care, prin art 49^1 a fost modifcat art. 49 si a dat atributii comisiei in sensul art. 49^1 lit. a). in sensul ca ;

a). In în cazul constatării unor ELEMENTE DE NOUTATE, procedează la anularea certificatelor respective;

La art. 49^1 alin. (2) se arata clar ce se intelege prin elemente de noutate!

Comisia «49», asa cum este numita de toti revolutionarii, prin ordin al secretarului general Piceava Athena Steriana, (numita pe aceasta functie cu incalcarea Codului Administrativ), se intruneste fara sa aiba elemente de noutate, ci numai la sesizarile lui Tivilic Morosanu, sesizari pe care le face in urma primirii de la Piceava Athena, de informatii si documente din dosarele revolutionarilor, documente sustrase de Piceava din arhiva cu ajutorul arhivarului, ca doar este pe mana cu arhivarul.

Aceste lucruri se intampla datorita grupului infractional organizat, scris mai sus, pentru a induce ideea ca nu a fost revolutie ci lovitura de stat, asa cum le cere Teodor Maries, iar revolutionarii sa nu-si mai primesca drepturile conferite de legea 341/2004.

Tot grupul infractional raspunde, in opinia noastra, la ordinele lui Teodor Maries, iar pionul cel mai important din SSRML pe care il foloseste Teodor Maries, este secretarul general actual Piceava Athena Steriana si Mihai Dodu, secretar de stat. Ea il coordoneaza pe Dodu Iulian Mihai, actualul secretar de stat, caruia ii face si semnatura pe acte oficiale, care a fost numit in functie prin traficul de influienta facut de europarlamentarul Rares Bogdan la premierul Nicolae Ciuca, in urma discutiilor avute cu Teodor Maries si Piceava Athena Steriana.

Rares Bogdan fiind recunoscut, de cand lucra la Realitatea TV, ca fiind denigrator impotriva revolutionarilor, improscandu-i cu noroi si sustinand ca in 1989 a fost lovitura de stat, nu revolutie si ca revolutionarii nu merita decat suturi nu si indemnizatii!

Secretarul general Piceava Athena Steriana, folosindu-se de puterea functiei cat si de spatele asigurat de procurorul Hondor, cum se vehiculeaza printre revolutionari, ii dirijeaza si coordoneaza pe toti cei din secretariatul de stat de care se poate folosi pentru a pune in aplicare planul diabolic al lui Teodor Maries, Rares Bogdan, a celor din spatele lor care fac parte din grup, folosindu-se si de arhivar pentru a avea acces la arhiva unde sunt tinute dosarele revolutionarilor, numai pentru a duce in derizoriu ideea de Revolutie si implementarea ideii de lovitura de stat si, de a distruge pe toti luptatorii care au dobandit Victoria Revolutiei romane in 1989 si au instaurat democratia in Romania!

Arhivarul este folosit de secretarul general Piceava Athena Steriana pentru a putea sustrage diferite inscrisuri/documente din dosarele revolutionarilor, ca ulterior sa le poata folosi impotriva acestora, a celor care nu-i sunt pe plac, ca sa-i poata baga in comisia de solutionare a unor petitii, constituita in baza H.G 1412/2004 art. 49, (denumita prescurtat Comisia 49), fara sa existe elemente de noutate. Noua, semnatarii acestei plangeri, ni se pare un abuz in serviciu si abuz de putere grosolan, trafic de influienta si coruptie la nivel inalt, alaturi de o hartuire continua a angajatilor care nu executa ordinele nelegale ale lor!

Demnitarul de stat Piceava Athena Steriana, folosindu-se de puterea pe care i-o da functia, transmite lui Morosanu Tivilic Marian, ilegal, numele celor carora trebuie sa le formuleze sesizare, avnd deja actele sustrase din dosare cu ajutorul arhivarului, pe motiv ca nu indeplinesc conditiile de preschimbare a certificatelor, ca sa poata fi introdusi apoi in «comisia 49», comisie infiintata in baza Art. 49 din H.G 1412/2004 privind normele de aplicare a legii 341/2004, fara elementele de noutate prevazute de art. 49^1 alin. (2).

In mod legal, aceasta Comisie se intruneste numai dupa ce primeste o sesizare, care indeplineste conditiile prevazute pe de o parte de OG 27/2002 si, pe de alta parte inclusiv prevederile art. 49^1 alin(2) din H.G 1412, sesizare formulata impotriva unui revolutionar in care se arata ca au intervenit elemente de noutate asa cum prevede Art. 49^1 alin. (2) lit. a). lit. b). si lit. c) din H.G 1412/2004 si are atasate in spate probele.

Comisia se intruneste conform legii la ordinul secretarului de stat, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, apoi, daca sunt trecute in petitie elementele de noutate, asa cum sunt ele prevazute in H.G 1412/2004 privind normele de aplicare a legii 341/2004, apoi se studiaza dosarul revolutionarului si se iau masurile conform celor legale, asa ar trebui sa se intample! Insa…

Comisia nu tine cont de faptul ca sesizarea nu indeplineste criteriile prevazute de OG. 27/2002, nici pentru faptul ca in sesizare nu sunt trecute elementele de noutate, cu dovezi prin care sa arate faptul ca la unul sau mai multi revolutionari au intervenit acele elemente de noutate asa cum sunt ele prezentate in art. 49^1 alin. (2) lit. a). lit. b). si lit. c) din H.G 1412/2004, se pot verifica toate petitiile/sesizarile facute de Morasanu Tivilic cat si de alti cativa pretendenti au secretarului general si Teodor Maries.

Piceava Athena Steriana, ca membru al comisiei si secretar general, abuzand de puterea functiei, incalca prevederile legale si introduce discretionar luptatorii in acea comisie pentru a-i trimite in instanta sa le anuleze certificatele, sunt foarte multi revolutionari trimisi in instanta nevinovati, pe baza unui proces verbal al comisiei, care nu indeplineste nici conditiile unui act administrativ, induce instantele in eroare prin falsuri si minciuni!

Ca proba in spusele noastre, atasam la prezenta raspunsul Administratiei Presidentiale prin care subliniaza clar ca au fost indusi in eroare, de aceea au anulat titlurile unor revolutionari.

Comisia «49», in opinia noastra, ar trebui sa se intruneasca si sa decida anularea certificatului numai cand exista un element de noutate, adica o hotarare judecatoreasca definitiva a unei instante de judecata, numai dupa aceea anuleaza certificatul si se adreseaza presedintiei si ii solicita anularea titluilui acelui revolutionar, dar numai in baza hotararii judecatoresti.

Secretariatul nu a tinut cont de aceste prevederi legale si a anulat certificatele revolutionarilor cu incalcarea prevederilor legale, apoi in baza anularii certificatului a trimis la presedintie acte false pentru anularea titlului, incalcand legea si inducand in eroare presedintia, asa cum reiese clar din Notele Scrise catre Curtea de Apel, din partea Administratiei Presidentiale cu nr. SG/3394/15.03.2023, citam :

«Decretul prezidential nr. 232/2022 a fost emis ca urmare a primirii propunerii Secretariatului de Stat nr. 18/1553/09.02.2022, prin care Secretariatul mentiona necesitatea emiterii unui decret prezidential de retragere a titlului de revolutionar pentru un numar de 47 de persoane , avand in vedere ca”comisia” art. 49 (…), prin Procesul Verbal nr. 18/1513/08.02.2022, a propus anularea certificatelor si retragerea titlului (…), documentul Note Scrise va fi atasat la prezenta ca proba»!

Numai dupa ce a avut documentul de anulare a titlului, de catre presedinte, Secretariatul a actionat in instanta in baza acelui document de la presedintie.

Aceste lucruri, in SSRML, se intampla la comanda lui Maries Teodor care, prin trafic de influienta a intervenit la Rares Bogdan pentru a-l numi secretar de stat pe Iulian Mihai Dodu iar Rares Bogdan a intervenit la fostul premier Nicolae Ciuca pentru numirea actualului secretar de stat! Actualul secretar de stat avea numai 9 ani la revolutie, iar parchtul detine documentele necesare pentru a vedea cum a murit tatal sau la revolutie si daca el este intradevar copil de erou martir.

Consideram ca aceste lucruri sunt posibile din dorinta lul Teodor Maries de a transforma Revolutia Romana din decembrie 1989 intr-o lovitura de stat, prin eliminarea tuturor luptatorilor, atat a celor cu Rol Determinant cat si a celor Remarcati prin Fapte Deosebite. Este de notorietate pozitia lui Teodor Maries fata de Ion Iliescu, Revolutie si revolutionari. Piceava Athena Steriana, se pare ca este sustinuta de procurorul Hondor Mihail, impreuna cu Mihai Iulian Dodu, secretar de stat, cu membrii comisiei “49”, arhivarul si ceilalti care nu lucreaza in secretariat, Tivilic, Giurcan etc. Fac acest joc murdar nederanjati de nimeni, ceea ce ne duce cu gandul ca in spatele lor se afla persoane cu functii grele si chiar cu grade/stele, altfel nu se poate ca la toate sesizarile si plangerile sa nu se intreprinda absolut nicio cercetare!

Mentionam faptul ca, unii revolutionari Remarcati prin Fapte Deosebite care au trecut de cele doua comisii, cea interministeriala cat si de cea parlamentara au primit aviz pozitiv pentru preschimbarea certificatelor, conform O.U.G 95/2014.

Comisia parlamentara, dupa verificarea dosarelor, a trimis tabelul cu avizul pozitiv pentru preschimbarea certificatelor, la SSRML, a tuturor celor care trecusera de comisia interministeriala/guvern, iar d-na Piceava Athena Steriana, primind corespondenta, a tinut ascuns avizul fara a-l informa pe secretarul de stat de acest aviz de la CPRD. Secretarul de3 stat neputand pune in aplicare procedura de a emite ordin de tiparire a certificatelor pentru cei ce primisera avizul de preschimbare, pentru ca nu avea cunostinta de acest aviz, mai mult, ulterior, Piceava Steriana i-a bagat in comisie si i-a trimis in instanta sau, l-a pus pe Tivilc sa faca plangere penala impotriva unuia sau altuia, vedeti cazul primului-ministru Marcel Ciolacu care a fost verificat/anchtat de DNA care, la final a dat NUP, iar Piceava Athena si compania l-au bagat in comisia 9^2 si i-au dat vot negativ pentru preschimbarea certificatului, cu toate ca avea avizul CPRD.

Secretarul de stat de la vremea respectiva, neprimind acest inscris de la Comisia parlamentara de unde reiesea avizul de tiparire a certificatelor, considerand ca nu a fost trimis acest aviz de la CPRD, nu a dat ordin de tiparire a certificatelor, astfel ca oamenii au ramas fara certificate si ulterior, prin ordinul d-nei Piceava Athena, primit de la Maries Teodor, au fost introdusi in comisia de reverificare prevazuta de art. 9^2 din H.G 1412/2004 si, eliminati prin votul unanim dictat de d-na Piceava Athena Steriana. Motivul e simplu, pe motiv ca nu indeplinesc conditiilor de preschimbare si ca nu au avizul CPRD, vedeti cazul primului ministru Ion Marcel Ciolacu.

Domnule Procuror sef,

Ca sa parafrazam pe un demnitar de stat in viata, cati revolutionari trebuie sa mai moara ca sa se sesizeze cineva, din institutiile abilitate ale statului, cu privire la aceste grupuri infractionale care au prejudiciat oameni si au distrus vieti! Au murit oameni cu zile din cauza abuzurilor si coruptiei din institutia statului care se numeste SSRML? Unde sa ne mai adresam? Oare nu mai exista niciun roman adevarat, politist de investigatii criminale, procuror sau judecator, care sa isi faca treaba si sa primim si noi un raspuns clar si abilitat?

Toate raspunsurile la petitiile si plangerile noastre catre guvern, camera senatului, camera deputatilor, avocatul poporului, parcete etc, au fost redirectionate catre Secretariat si raspunsul l-a formulat Piceava Athena, cu toate ca impotriva ei erau formulate petitiile! A cui este aceasta persoana, cine o tine in brate pe aceasta Piceava Athena? Sunt intrebari a miilor de revolutionari la care nu-si pot raspunde si, nu mai au nicio speranta ca se va rezolva ceva in tara asta cu asemenea coruptie!

Se pare, totusi, ca procurorul Hondor Mihail nu este strain de toate aceste lucruri. El este cel care a trimis in judecata, fara probe, doar pe suspiciuni rezonabile, pe secretarul de stat al SSRML Adrian Sanda, pe secretaraul general al SSRML Denisa Tanase si inca zeci de revolutionari. Curtea de Apel Bucuresti i-a achitat, au fost gasiti nevinovati, apoi, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat Decizia de achitare a tuturor celor din proces, toti au fost nevinovati. Din pacate, fostul secretar de sta, Adrian Sanda, a murit cu zece zile inainte de aflarea Deciziei ICCJ iar fostul secretar general Denisa Tanase, a decedat la numai trei zile de la aflarea Deciziei ICCJ, mai era si gravida in noua luni si, se pare ca nici copilul nu va mai scapa. Oare, pe acest procuror Mihail Hondor il munstra constiinta (asta daca mai are), ca se face vinovat prin instrumentarea gresita a cazului si trimiterea unor oameni nevinovati in instanta?

Dupa sapte ani de stres, doi oameni din proces, datorita stresului provocat de acest proces, au murit, cine va raspunde pentru moartea lor? Au fost gasiti nevinovati! Se pare ca acest procuror Hondor Mihail este in spatele grupului si in spatele secretarului general Piceava Athena Steriana, de aceea isi permite sa incalce orice lege in picioare, ca are spatele asigurat de Hondor. Pana si fostul secretar general al SGG Neacsu Marian a numit-o pe Piceava Athena pe functia de secretar general al SSRML cu incalcarea Codului Administrativ!

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a descins un control la SSRML, ca sa controleze toate aceste elemente sesizate de diferite Asociatii, iar in urma controlului s-a emis un Raport de Control Nr. 1181/2023 cu toate neregulile, rRaport pe care il atasez ca proba la prezenta. Se pare ca grupul de influienta este mai extins si, persoanele din spatele grupului sunt cu functii si grade! Ramane ca un procuror cu experienta sa aiba curajul sa porneasca ancheta!

Elementul Nr. III Anularea unui ordin de un secretar de stat interimar

Pentru reangajarea si repunerea pe post a d-nei Piceava Athena…

Al treilea element il reprezinta perioada cand secretar de stat era dl Coca Laurentiu Florin care, in urma unei cercetari disciplinare a d-nei Piceava Athena Steriana, care era Sef Seviciu Juridic Contencios Administrativ, emite Ordin de incetarea raporturilor de munca!

La numai 14 zile de la acel Ordin, scretarul de stat Laurentiu Coca este schimbat si pus secretar de stat interimar pe dl. Bjoja Octav.

Acesta din urma, fiind secretar de stat interimar, in aceeasi zi cu interimatul anuleaza/revoca Ordinul de incetare a raporturilor de munca a d-nei Piceava Athena, ordin emis de fostul secretar de stat dl. Coca Laurentiu.

Or, revocarea/anularea unui act administrativ reprezinta manifestarea de vointa a administratiei de a-si retrage din ordinea juridica propriul act pe motive de nelegalitate sau de inoportunitate (chipurile ca nu i-a fost adus la cunostinta actul, total gresit).

Cu toate acestea, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (6) din legea 554/2004, actele administrative nelegale care au intrat in circuitul civil si au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate/anulate la discretia autoritatilor emitente, restabilirea legalitatii putand fi dispusa doar de instanta!

Ne intrebam si noi d-le procuror sef, cum este posibil ca o persoana (Piceava Athena) dintr-o institutie publica, careia i s-a desfacut contractul de munca printr-un ordin al conducatorului unitati, deci printr-un act administrativ, act care a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice si, la numai 14 zile secretarul de stat care a emis ordinul este inlocuit din functie si adus un alt secretar de stat interimar, acesta din urma revoca/anuleaza ordinul dat de precedesorul sau, cu toate ca a incalcat legea si, persoana careia i s-a desfacut contractul de munca, (Piceava Athena), revine in institutie pe aceeasi functie, apoi avanseaza pe functia de secretar general al secretariatului, (functie de demnitate publica), prin numire ca prin concurs nu a reusit sa treaca de nota 2 sau 3.

Ca atare, intrebam si noi, d’le procuror sef, asta nu poate fi numita Coruptie, Abuz in serviciu, Abuz de putere, Trafic de influieta !!!??? Ramane o dilema pentru noi, insa, dumneavoastra, ca organ de control, cu expertiza in acest sens, puteti stabili!

Dar sa ne intoarcem la perioada aceea si sa povestim:

In acea perioada, d-na Piceava Athena Steriana detinea functia de sef serviciu Contencios Administrativ si Relatii cu Publicul.

Se pare ca nu-si prea indeplinea atributiunile de serviciu, din motive de incompetenta profesionala, pe de o parte, asa cum reiese din Raportul de Evaluare nr. 797/18.11.2019, in acest sens se vad notele pe care le-a obtinut, dar nu numai asta-i motivul, ci si din rea vointa. De fapt d-na Piceava Athena Steriana trebuia sa isi atraga angajatii prin amenintari si promisiuni desarte, asa cum procedeaza si astazi, datorita acestui mod de lucru, neconform cu functia, sefa de personal din cadrul SSRML si-a dat demisia, Piceava Athena ii cerea sa intocmeasca anumite documente cu incalcarea legii, ca mai apoi sa le poata folosi pentru interesele meschine ale domniei sale si ale lui Maries Teodor.

Nu prea i-a mers in perioada cand secretarul de stat era Laurentiu Coca, (cum ii merge acuma cu Mihai Dodu), si nici cu angajatii din cabinetul domnului Coca Laurentiu!

Acestia din urma, respectiv dl consilier Balint Petrica-Dorin a sesizat in scris, prin plangeri, pe dl secretar de stat Coca Florian Laurentiu care, pana la urma in prima instanta i-a dat avertisment, apoi, daca nu s-a potoliti si nu se achita de sarcinile de serviciu asa cum era prevazut in fisa postului, a infiintat comisia de disciplina pentru a pune in discutie abaterile grave ale doamnei Piceava Steriana Athena de la sarcinile de serviciu.

In urma explicatiilor solicitate de secretarul de stat d-nei Piceava Athena Steriana, prin adresa nr. 6326/07.06.2019 si referatele nr. 479/30.07.2019; 514/13.09.2019 intocmite de dl. Balint Petrica, prin care ii sesizeaza d-lui Secretar de Stat Coca Florian toate problemele pe care le creeaza d-na Piceava, faptul ca nu-si indeplineste sarcinile de serviciu, faptul ca abuzeaza de oamenii din subordine si incalca legea, faptul ca hartuieste angajatii, faptul ca prin nepunerea in aplicare a solicitarilor Tribunalului Bucuresti, asa cum reiese din adresa nr. 2396/3/2019 sub nr. 6240/05.06.2019, dl Secretar de Stat a fost sanctionat cu o amenda judiciara de 10% din salariu minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere…

Secretarul de Stat emite ordinul nr. 8780/13.08.2019 in baza art. 5 alin. 4 din HG 563/2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat, prin care doamnei Piceava Athena Steriana i se iau toate atributiunile de serviciu ce ii revin din fisa postului si din Regulamentul de Organizare si Functionare al SSRML, apoi emite alt Ordin cu nr. 138/21.08.2019 prin care, incepand cu data cand i se iau atributiunile de serviciu, se deleaga domnei Tudor Monica – consilier superior in cadrul SSRML, sa ia atributiile respective.

Ulterior, d-na Piceava Athena Steriana este chemata la comisia de disciplina, prin adresa 8931/23.08.2019, pentru a-si prezenta opinia cu privire la referate, incalcari al ROF si ROI cat si neducerea la indeplinire ale sarcinilor de serviciu, insa, doamna Piceava Athena, prin adresa nr.8893/21.08.2019, il informeaza pe Secretarul de Stat ca nu se va prezenta la data de 23.08.2019 ora 10,00 in birou la domnia sa pentru a fi audiata si a raspunde la acuzele ce i s-au adus prin diferite referate si, pentru a raspunde de neindeplinirea sarcinilor de serviciu.

In urma Procesului Verbal cu nr. 18/893/23.08.2019, incheiat in urma cercetarii disciplinare prealabile, in care se consemneaza neprezentarea doamnei Piceava Athena Steriana in vederea audierii si efectuarii cercetarii disciplinarea prealabile, Secretarul de Stat, Laurentiu Coca, emite Ordinul nr. 142/03.09. 2019 prin care la art 2 ii traseaza sarcina doamnei Piceava Athena de a preda lucrarile si bunurile ce i-au fost incredintate in vederea exercitarii sarcinilor de serviciu, in termen de cinci zile. Ordinul i se comunica doamnei Piceava Athena in conformitate cu art. 528 din Codul Administrativ.

In data de 04.09. 2019, Secretarul de Stat emite un nou Ordin cu nr. 143/04.09.2019 prin care, incepand cu data ordinului respectiv d-na Piceava Athena asigura redactarea tuturor actiuniolor, intampinarilor, formularea cailor de atac si orice lucru necesar pentru reprezentarea intereselor institutiei in fata instantelor judecatoresti.

In data de 11.11.2019, in urma Raportului de Evaluare nr. 783/11/11/2019, a activitatii doamnei Piceava Athena Steriana, ca sef serviciu contencios administrav si relatii cu publicul, pe perioada 01.01.2019 – 10.11.2019, Secretarul de Stat emite Ordinul nr. 193/14. 11. 2019 prin care se constituie comisia care va prelua lucrarile si bunurile ce i-au fost incredintate doamnei Piceava Athena Steriana, ca apoi, in data de 14. 11. 2019 dl Secretar de Stat emite Ordinul nr. 191 de incetare a raporturilor de serviciu cu SSRML, in temeiul dispozitiilor art. 516, lit. d). din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin destituire.

Domnule Procuror sef,

In urma masurilor luate de Secretarul de Stat Laurentiu Florian Coca impotriva doamnei Piceava Athena Steriana, in data de 14.11.2019, la numai 11 zile de la ordinul emis, de incetare a raporturilor de serviciu, este destituit si pus interimar dl Bjoja Octav care, interimar fiind, in aceeasi zi de 25. Noiembrie, emite Ordinul nr. 204 din 25.11.2019 prin care revoca/anuleaza efectiv Ordinul Secretarului de Stat al SSRML nr. 191/14.11.2019 al domnului Lauurentiu Florian Coca, cu toate ca dl Bjoja Octav era numai interimar si, conform Codului Administrativ, atributiunile unei persoane care detine o functie pe interimat sunt limitate si, cu toate ca legea 554/2004 nu-i permitea din cauza ca acel Ordin era un act administrativ ce produsese efecte juridice si intrase in circuitul public. D-le procuror sef, nimeni nu a raspuns pentru aceste acte de nelegalitate si abuzurile, coruptia si hartuirea au continuat si continua si astazazi, iar d-Lna Piceava Athena isi reia activitatea la SSRML, fara sa conteste ordinul 191./11.11.2019 in instanta, prin care ii incetase activitatea in institutie, asa cum prevede legea 554/2004. Se observa clar ca, printr-un abuz colosal facut de Bjoja Octav, la interventia si cu complicitatea unor persoane din guvern cu putere de decizie si nu numai, ramane de investigat, Piceava Athena isi reia activitatea de distrugere a revolutionarilor.

Chiar daca o sa ganditi ca faptele au fost prescrise, d-le procuror sef, noi semnatarii acestei plangeri/sesizari tragem un semnal de alarma cu privire la abuzurile, traficul de influienta, si coruptia din sistem, caci Secratariatul de Stat nu este unic.

La numai 11 zile de la desfacerea contractului de munca al unei angajate, se demite un demnitar de stat, secretarul de stat Laurentiu Coca, se pune unul interimar si, noul secretar de stat interimar anuleaza un act administrati incalcand legea, emite un alt act administrativ/ordin incalcand legea si fara a avea acest drept de emitere de acte administrative in interimat, prin care Piceava Athena Steriana revine in institutie pentru a-si duce mai departe misiunea de distrugere a ideii de Revolutie si inducerea ideii de lovitura de stat, prin anularea tuturor certificatelor de revolutionar bineinteles!

Cum putem crede ca toate aceste nelegiuiri nu sunt generate de coruptie si ca nu sunt implicate si alte persoane cu putere de decizie in tot acest grup infractional!!!???

Toate documentele invocate in acest sens vi le punem la dispozitie prin atasarea lor la prezenta, pentru a fi studiate, ca mai apoi procurorul de caz impreuna cu organul de cercetare penala su dispuna conform celor legale!

Elementul Nr. IV

In fapt, al patrulea element il constituie urmatoarele acte normative adoptate de parlament si modificate de guvern, in baza carora si a masurilor gresit luate de Piceava Athena Steriana si colegii de grup, au fost prejudiciati foarte multi revolutionari. Deci, exista un prejudiciu!

De la aceste acte normative principale cat si secundare si, cu sustinerea de catre persoane cu putere de decizie, Piceava Athena si grupul infractional si-au permis sa se scalde de atata vreme in coruptie, abuzuri, trafic de influienta, hartuire si incalcarea legilor in picioare.

Domnule Procuror sef,

Sa incepem cu emiterea acestor acte normative secundare:

In data de 12 Iulie 2004 se adopta Legea 341/2004, legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, iar prescurtarea institutiei era “SSPR”, emitent Parlamentul Romaniei si, se publica in Monitorul Oficial Nr. 654 din 20 Iulie 2004.

In data de 02 Septebmbrie 2004 Guvernul da Hotararea nr. 1.412 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004, hotarare ce apare in Monitorul Oficial nr. 836 din 10 Septembrie 2004.

In 19 Martie 2014, Guvernul Romaniei da Ordonanta de Urgenta nr. 11 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Ordonanta aprobata prin Legea 145/2015 aparuta in M.O nr. 428 din 16.06.2015.

Prin art. 2 alin. (1) din aceasta ordonanta, se modifica legea recunostintei dupa cum urmeaza:

«alin. (1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, își schimbă denumirea în Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989».

alin. (2) Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 îndeplinește funcția de autoritate de stat în domeniul foștilor deținuți politici, cu respectarea dispozițiilor legale privind drepturile acestora.

Se observa clar, d-le procuror sef, cum au fost scosi, sau omisi revolutionarii din acest proiect de reorganizare la nivel administrativ. Subliniaza clar alin. (2) ce functie indeplineste acest nou SSRML, si anume;

autoritate de stat in domeniul fostilor detinuti politici si, face si trimitere la legea lor, adica; «cu respectarea dispozitiilor legale privind drepturile acestora»!

alin. (3) Organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii”.

Tot in anul 2014 Guvernul Romaniei emite Hotararea nr. 563 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989.

La aceasta Hotarare, noi semnatarii acestei plangeri am sesizat anumite dispozitii/elemente care incalca principiile ierarhiei si fortei juridice a actelor normative, principii consacrate de dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutia Romaniei coroborat cu art. 16 alin. (2) din acest act normativ, dupa cum urmeaza;

Dispozitiile art 1 (1) respectiv “Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de stat, asigură şi coordonează la nivel central aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989”.

Dispozitiile art. 1 alin. (2) respectiv «Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) sunt cele la care se referă prevederile Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989»,

Dispozitiile art. 3 lit. b). teza 1 respectiv «funcţia de autoritate de stat, prin care avizează, coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea şi respectarea reglementărilor legale de către instituţiile publice centrale şi locale şi de alte persoane juridice a drepturilor acordate revoluţionarilor din decembrie 1989»,

Dispozitiile art. 4 alin. (1) lit). a) teza 1 respectiv; “asigură relaţiile statului cu asociaţiile din România ale revoluţionarilor din decembrie 1989,

lit. b) iniţiază, elaborează şi avizează actele normative cu privire la revoluţia şi revoluţionarii din decembrie 1989,

lit. c) organizează, coordonează şi controlează aplicarea prevederilor legale cu privire la revoluţionarii din decembrie 1989,

lit. d) monitorizează respectarea drepturilor şi facilităţilor acordate potrivit legii, revoluţionarilor din decembrie 1989,

lit. e) finanţează şi/sau cofinanţează programe şi proiecte ale revoluţionarilor din decembrie 1989, f) întocmeşte studii în vederea fundamentării unor măsuri de diversificare a resurselor financiare destinate susţinerii programelor revoluţionarilor din decembrie 1989,

lit. g) organizează activitatea de selecţionare, recrutare şi instruire a personalului aparatului propriu;

lit. h) asigură crearea şi dezvoltarea bazei de date referitoare la revoluţionarii din decembrie 1989, i) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile publice de specialitate, pentru atribuirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

lit. j) sprijină activitatea organizaţiilor neguvernamentale ale revoluţionarilor din decembrie 1989, k) elaborează şi propune Guvernului spre aprobare programe şi proiecte privind cinstirea eroilor-martiri şi sprijinirea revoluţionarilor din decembrie 1989,

lit. l) participă la soluţionarea amiabilă a eventualelor conflicte dintre asociaţiile revoluţionarilor din decembrie 1989,

Dispozitiile art. 7 alin. (1) teza a II a – “in cadrul Secretariatului de stat se organizează Colegiul Consultativ, ca organ consultativ.

alin. (2) “Componenţa şi regulamentele de funcţionare ale Colegiului Consultativ care au rol consultativ în emiterea actelor normative cu privire la revoluţionarii din decembrie 1989”,

(3) Colegiul Consultativ al Revoluţionarilor se întruneste la cererea şi sub preşedinţia secretarului de stat al SSRML.

Desi nu se mentioneaza expres, H.G 563/2014 este emisa in executarea legii nr. 145/2015 care a aprobat OUG nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative.

Dispozitiile exprese ale art. 1 din acest act normativ stabilesc clar ca ; “organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 – 1989 urmeaza a fi aprobata prin hotarare a guvernului, promovata in conditiile legii, raportata la functia acestuia de autoritate in domeniul fostilor detinuti politici, asa cum mentioneaza expres dispozitiile art. 2 ali. (2) din OUG 11/2014. Nu putem sa nu criticam dispozitiile din acest act normativ deoarece noi revolutionarii, dupa ce ca am ramas atat de putini, am fost scosi din legea care fusese infiintata pentru noi si, odata cu adoptarea acestui act normativ am fost scosi noi si introdusi fostii detinuti politici!

In acest context, toate dispozitiile din actualul act normativ criticat referitoare la revolutionarii din Decembrie 1989, prin care se stabilesc functii si atributii in favoarea Secretariatului de sta, sunt dispozitii care adauga la legea in executarea careia a fost aprobata hotararea de guvern criticata, incalcand intr-un mod flagrant dispozitiile constitutionale invocate in acest sens si, conducand la disonanta acestui act normativ cu efecte cu forta juridica inferioara fata de actul normativ cu efecte cu forta juridica superioara, incalcandu-se fundamentul constitutional reprezentat de art. 1 alin. (5) coroborat cu art. 16 alin. (2) si, respectiv, cu art. 108 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Domnule procuror sef,

Se observa clar aici, ca prin modificarile aduse legii recunostintei, 341/2004, prin diferite acte normative secundare care au subminat forta juridica superioara ale actelor normative cu caracte principal, sunt scosi revolutionarii din atributiile secretariatului de stat si, in acest context nu putem sa nu avem o suspiciune rezonabila in sensul ca intentionat s-au dat asemena acte normative secundare, cu “erori materiale”, tocmai pentru a le da posibilitatea celor din grupul infractional (Piceava Athena si compania) de a-si pune in aplicare, fara teama, planul diabolic de distrugere a ideii de Revolutie si eliminarea revolutionarilor si de implementare a ideii de lovitura de sta. Toate aceste abuzuri facute de cei din grupul infractional sunt facute cu sprijinul din spate de catre persoane cu putere de decizie in guvern, parchete si parlament!

De fapt se subliniaza clar in hotararea de guvern rolul pe care il are Secretariatul de stat. Daca se considera ca a fost o eroare materiala de ce nu s-a indreptat nici pana in prezent? Acest fapt a dat posibilitatea si le-a permis celor din Secretariatul de stat cat si decidentilor din afara secretariatului sa interpreteze dupa cum primeau ordinele.

In acest sens, consideram ca toate actele emise de SSRML pentru revolutionari pana in momentul de fata sunt lovite de nulitate!

Pentru toate aceste considerente/motive, va solicitam sa dispuneti de indata investigarea celor scrise de subsemnatii in prezenta, sa dipuneti restabilirea legalitatii prin respectarea principiilor legalitatii si fortei juridice a actelor normative, sa dispuneti indreptarea erorilor materiale si, nu in ultimul rand pedepsirea celor care se fac vinovati de incalcarea legii si de prejudiciile aduse in randul revolutionarilor!

Atasam in probatoriu la prezenta plangere/sesizare urmatoarele documente, pe fiecare element in parte :

ELEMENTUL NR. I – un numar de 91 file

ELEMENTUL NR. II – un numar de 158 file

ELEMENTUL NR. III – un numar de 37 file

ELEMENTUL NR. IV – Ca probe sunt toate actele normative la care s-a facut referire in prezenta sesizare/plangere cat si celelalte acte normative care stau la baza legii 341/2004 si, in baza carora au fost infaptuite toate abuzurile de catre membrii grupului infractional, cu comlicitatea altor persoane cu putere de decizie din toate institutiile statului”, se arată în documentul transmis de asociațiile de revoluționari.