Război între generații în Franța și Germania. Tinerii nu mai vor să plătească pensiile baby-boomerilor

O „reglare de conturi” între generații pare să se contureze la Paris și Berlin, pe măsură ce o nouă generație de tineri politicieni avertizează pensionarii: sistemul de pensii „nu mai poate ţine” fără o contribuţie mai mare din partea celor ieşiți la pensie.

Cultura, limba şi politica locală dau nuanţe diferite discuţiei în fiecare ţară, dar esența problemei rămâne aceeași: cum se vor plăti costurile tot mai mari generate de ieșirea la pensie a generației „baby‑boomer”?

Declinul demografic, stimulentele economice limitate și creșterea costului vieții fac din acest tablou o provocare structurală, dar tot mai vizibilă.

Dincolo de retorică, cifrele recente și proiecțiile demografice oferă un context ingrijorător: cheltuielile pentru pensii și servicii sociale cresc, în timp ce numărul persoanelor active pe piața muncii scade.

În acest climat, reformele – sau amânările lor – sunt tot mai des discutate, iar tensiunile intergeneraționale devin palpabile.

Potrivit unui raport recent al Organisation for Economic Co‑operation and Development (OECD), populația țărilor membre va continua să îmbătrânească rapid în următoarele decenii.

Estimările arată că, până în 2050, vor exista 52 de persoane de 65 de ani și peste la fiecare 100 de persoane aflate între 20 și 64 de ani — o creștere semnificativă față de 33 în 2025 și doar 22 în 2000.

Oficialii europeni avertizează că schimbările demografice vor avea „implicații economice, fiscale și sociale majore” — scăderea populației active va exercita presiuni asupra veniturilor fiscale, în timp ce creșterea speranței de viață și costurile asociate pensiilor, sănătății și îngrijirii vârstnicilor vor crește.

La nivelul Uniunii Europene, rata de dependență a persoanelor vârstnice (raportul dintre persoane de 65+ și populația de 20–64 ani) a crescut semnificativ în ultimele decenii: la 1 ianuarie 2024, aceasta era de 37,0%, față de aproximativ 26,8% în 2004.

Pe scurt: modelul „un număr mic de salariați care susțin o cohortă largă de pensionari” devine din ce în ce mai greu de susținut, chiar și în economii puternice precum cele ale Franței și Germaniei.

Pe lângă factorul demografic, există și o componentă economică: productivitatea economiilor scade, salariile stagnante și costul vieții — în special al locuințelor — fac ca tinerii să simtă din ce în ce mai acut distanța față de nivelul de trai asigurat părinților sau bunicilor. Aceasta amplifică sentimentul de inechitate între generații.

În acest context, un număr tot mai mare de tineri politicieni, de la centru la dreapta spectrului politic, atrag atenția că sistemele actuale de pensii sunt „în prag de colaps”, dacă nu se fac schimbări.

În Germania, un exemplu este tânărul deputat conservator de 34 de ani Johannes Winkel, care vorbește despre necesitatea „justiției intergeneraționale”.

În Franța, deputatul de 38 de ani Guillaume Kasbarian merge mai departe, sugerând o reexaminare a sistemului pay‑as‑you‑go (plata cotizărilor actualilor salariați pentru pensiile celor retrași), similar celui german.

Textul tradus spune simplu: „sistemul nu mai poate ţine, iar pensionarii trebuie să ajute la rezolvarea sa.”

Aceste poziții sunt riscante politic: pensionarii sunt o categorie cu participare ridicată la vot, de regulă mai conservatori și cu o influență semnificativă în alegeri — un factor de luat în seamă pentru orice guvern.

În Franța, de exemplu, ministrul bugetului a avertizat recent că nu dorește „să declanșeze un război între generații” prin planurile fiscale pentru anul viitor.

Totuși, presiunea economică și demografică pare să lase puține opțiuni autorităților.

Astfel, discuția între generații nu mai este doar morală sau retorică — devine una de supraviețuire fiscală.

În 2023, Guvernul francez adoptase o lege care prevedea creșterea vârstei legale de pensionare de la 62 la 64 de ani. Dar, în 2025, din cauza opoziției puternice și a contextului politic instabil, reforma este blocată — majorarea nu va avea loc cel puțin până după alegerile prezidențiale din 2027.

Această amânare reflectă dificultatea de a găsi un compromis politic acceptabil: de-o parte, presiunea fiscală și demografică, de cealaltă, sensibilitatea socială și electorală a unei mase largi de pensionari.

Proiecțiile experților sunt însă alarmante: potrivit raportului recent al Cour des Comptes (Curtea de Conturi franceză), populația în vârstă va crește substanțial în următoarele decenii, iar cheltuielile pentru pensii, sănătate și servicii sociale vor ajunge la „niveluri comparabile cu cele generate de o pandemie”.

De altfel, Curtea avertizează că, dacă beneficiile vor rămâne neschimbate, cheltuielile publice ar putea depăși 60% din PIB la mijlocul secolului.

În Germania, guvernul condus de Friedrich Merz și coaliția sa intenționează să lanseze o „reformă amplă” a sistemului de pensii în 2026, ca răspuns la presiunea demografică și fiscală.

Reforma vizează modificări în cuantumul pensiilor, reguli privind impozitele, contribuțiile și noile forme de pensie — deci o schimbare semnificativă pentru pensionari, salariați și toți cei implicați în sistem.

Totuși, nu toți conservatorii tineri sunt mulțumiți cu pachetul propus: un grup important din aripa tânără a coaliției — inclusiv Johannes Winkel — s-a opus proiectului actual, considerând că beneficiile pentru pensionari sunt încă „prea generoase”, și cer o reformă care să fie „corectă pentru toate generațiile”.

Criticii (inclusiv economiști și reprezentanți ai mediului de afaceri) susţin că propunerile actuale — deși un pas în direcția reformei — nu sunt suficiente pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung.

Una dintre recomandările vehiculate este creșterea vârstei de pensionare către 70 de ani, pentru a reflecta speranța prelungită de viață și a reduce presiunea asupra sistemului.

Date recente arată că, în 2024, doar patru din zece germani care s-au pensionat au așteptat până la vârsta legală de 66 de ani; restul au ieșit la pensie anticipat.

Acest lucru relevă o realitate structurală: chiar dacă vârsta legală de pensionare crește treptat până la 67 de ani (până în 2031), multă lume iese mai devreme — fenomen care amplifică presiunea financiară asupra fondurilor de pensii.

Unul dintre economiștii citați recent susține că ideea potrivit căreia fiecare generație și‑ar putea lua „ce a cotizat” este — citat din textul tău — „o idee profund stupidă”. Această afirmație reflectă complexitatea structurală a demografiei, economiei și concurenței între generații.

Date recente confirmă această complexitate: de exemplu, raportul OECD indică faptul că scăderea forței de muncă (populația 20–64 ani) va fi semnificativă în următoarele decenii — în multe state membre, se preconizează o reducere cu peste 30% a acestei clase de vârstă.

Mai mult, speranța de viață ridicată face ca pensionarii actuali să trăiască mult după ieșirea la pensie, ceea ce crește perioada în care beneficiază de pensie — dar nu generează neapărat venituri suplimentare care să susțină sistemul.

Un alt factor complicator: migrația și participarea la muncă a femeilor, tinerilor sau vârstnicilor pot ameliora într-o măsură presiunea demografică — dar majoritatea analizelor estimează că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a compensa declinul natalității și ieșirile masive la pensie.

În acest sens, „egalitatea între generații” nu înseamnă doar o simplă redistribuire, ci o reconstrucție structurală a sistemului: adaptarea vârstei de pensionare, stimularea ocupării, diversificarea surselor de venit pentru pensii (publice, private, ocupationale), și o politică demografică coerentă.

Chestionările recente în Germania și Franța arată o divizare semnificativă între generații. În Franța, conform unei analize de opinie realizate de institutul de sondaj Elabe, „măsurile privind pensiile arată o clivaj generational: sunt masiv respinse de pensionari, dar susținute de aproape unul din doi tineri (18–24 ani)”.

Un alt sondaj, realizat de Odoxa, arată că o majoritate modestă a celor aflați în vârstă activă consideră că pensionarii de acum sunt „mai bine decât cei care încă lucrează”, în parte pentru că, mulți dintre ei, au ieșit la pensie mai devreme.

Pe de altă parte, în ambele țări, există o opoziție puternică față de reducerea sau înghețarea pensiilor, în special din partea partidelor de stânga, care argumentează că sistemul de pensii publice este un pilon al coeziunii sociale.

În Franța, de exemplu, blocarea reformei majorează riscul ca problema să rămână nerezolvată până după alegerile din 2027.

Aceste diviziuni reflectă nu doar diferențe de vârstă, ci și temeri legate de securitatea economică, responsabilitate socială și echitate între generații.

Conform prognozelor disponibile la nivel european, cheltuielile legate de vârstnicii (pensiile, sănătatea, îngrijirea de lungă durată) vor continua să crească. Un raport recent afirmă că, pentru multe state membre, aceste cheltuieli vor crește din 2022 până în 2070 — chiar dacă creșterea nu va fi uniformă între țări.

În acest context, reformele de pensii (inclusiv creșterea vârstei de pensionare, stimulente pentru “pensie activă”, ajustări ale cuantumului pensiilor) vor fi inevitabile pentru a menține sustenabilitatea fiscală.

În Franța, raportul Curții de Conturi avertizează că, dacă sistemul actual rămâne neschimbat, cheltuielile sociale — pensii, sănătate, îngrijire vârstnici — ar putea atinge niveluri comparabile cu cele înregistrate la pandemie.

În Germania, guvernul a anunțat deja intenția de reformă, și, potrivit anunţului oficial, pensiile ar putea crește cu aproximativ 3,7% în 2026, deși rămân întrebări legate de sustenabilitatea pe termen lung.

Dar criticii avertizează că măsurile propuse — chiar dacă necesare — pot fi insuficiente: potrivit băncii centrale germane, Bundesbank, planul actual „nu va rezolva criza pensiilor”, din cauza presiunilor demografice puternice și a faptului că incitarea la muncă mai târzie nu compensează pensiile anticipate și beneficiile acordate multora.

Chiar dacă guvernele adoptă reforme de pensii relativ dure — creșterea vârstei de pensionare, stimulente pentru „pensie activă” sau recalibrări ale cuantumului pensiilor — aceste măsuri sunt doar o parte a soluției.

Mai multe elemente structurale complică problema:

Decline continue ale ratei natalității, care reduc în timp populația activă. Chiar și cu migrație, majorarea semnificativă a numărului de contribuabili ar fi dificil de realizat.

Creșterea speranței de viață — ceea ce înseamnă că pensionarii vor beneficia de pensie mai mulți ani, sporind costurile totale.

O piață a muncii în schimbare: salariile stagnante, precaritatea, rata de participare variabilă — toate afectează nivelul contribuțiilor la sistemul de pensii.

Dependența excesivă de sistemul pay-as-you-go: dacă numărul salariaților scade, iar beneficiarii cresc, dezechilibrul devine evident.

Limitări politice și sociale: orice reformă riscă să declanșeze nemulțumiri, mai ales din partea pensionarilor — grup cu greutate politică.

Din aceste motive, mulți experți avertizează că „rescrierea” sistemului de pensii nu poate fi doar o acțiune punctuală, ci trebuie parte dintr-o politică publică pe termen lung — ce include politici demografice, stimulente pentru ocuparea forței de muncă, diversificarea surselor de pensii (inclusiv private/ocupationale) și o recalibrare a așteptărilor sociale.

Un raport recent conclude că bazarea exclusivă pe contribuțiile lucrătorilor nu este realistă pe termen lung — ceea ce înseamnă că simpla „redistribuire între generații” nu mai este suficientă. otto+1

În fața acestor provocări, guvernele din Germania și Franța — dar și alte țări europene — au, în principiu, mai multe opțiuni:

Creșterea vârstei de pensionare — pentru a reflecta speranța mai mare de viață și pentru a reduce perioada de plată a pensiilor.

Stimulentă pentru munca târzie / „pensie activă” — astfel încât cei care pot să muncească mai mult să contribuie mai mult și să întârzie primirea pensiei.

Diversificarea sistemelor de pensii — combinarea sistemului public PAYG cu pensii private, ocupaționale sau mixte.

Politici demografice și de ocupare — încurajarea natalității, a imigrației, a participării la muncă, în special a femeilor sau persoanelor mature.

Reformarea structurii beneficiilor și contribuțiilor — ajustarea cuantumului pensiilor, recalcularea ratio-ului dintre pensie și salariu, modificarea modului de indexare etc.

Totuși, fiecare opțiune vine cu riscuri — de la costuri sociale, opoziție politică, dezavantaje pentru anumite categorii de vârstă, până la incertitudini economice.

De aceea, mulți experți consideră că nu există „soluția perfectă” — ci doar un pachet echilibrat de măsuri adaptate la realitățile demografice, economice și sociale.

Criza pensiilor în Uniunea Europeană — reflectată în mod acut la Paris și Berlin — nu este doar o problemă fiscală sau politică, ci una structurală: rezultatul unei combinații de demografie, economie, schimbări sociale și constrângeri bugetare.