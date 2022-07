Război între biserici, în Ucraina. Un preot al Moscovei l-a atacat cu crucea pe un preot ucrainean, la o înmormântare

În filmare postată pe Twitter se poate vedea cum preotul ortodox rus se apropie de colegul său și începe să îl lovească cu crucea. Incidentul ar fi avut loc la înmormântarea unui soldat care a avut loc vineri, 22 iulie, în regiunea Vinița.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)

A supporter of Putin’s priest Gundyaev hit his „colleague” with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY

