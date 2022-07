Rușii țintesc civili în Ucraina. Atac al forțelor lui Putin asupra unei stații de autobuz din Nikolaev

Guvernatorul regional Vitali Kim a transmis faptul că vineri, 29 iulie 2022, trupele ruse au atacat orașul Nikolaev și că „se știe despre șapte răniți și cinci morți deja”, notează publicația NEXTA.

The mayor of #Mykolaiv reports that the city was shelled by cluster shells. pic.twitter.com/zLAY9nQyQ8

— NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2022