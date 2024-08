International Război în Ucraina, ziua 913. Avans în Lugansk, teritoriul controlat de forțele rusești







Armata ucraineană a obținut un succes notabil în regiunea Lugansk, din Ucraina, avansând aproximativ doi kilometri pe teritoriul controlat de forțele ruse, în urma unui contraatac care a provocat pierderi semnificative trupelor inamice, potrivit informațiilor transmise de EFE, care citează surse din Brigada 3 de asalt, unitatea responsabilă de această acțiune militară.

Contraatac surpriză al Ucrainei în Lugansk

Contraatacul surpriză al Brigăzii 3 de asalt a dus la distrugerea a numeroase echipamente militare rusești și la neutralizarea a peste 300 de soldați ruși, fie prin deces, fie prin rănire. Acțiunea a avut loc în apropierea localității Novovodiane, la granița dintre regiunile Harkov și Lugansk, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt militar Olekandr Borodin pentru postul public Suspilne.

În timpul operațiunii, care s-a desfășurat pe parcursul a patru zile și s-a încheiat pe 15 august, forțele ucrainene au reușit să captureze mai multe poziții rusești. Informațiile despre această ofensivă au fost ținute secrete până în prezent din rațiuni de securitate.

Colonelul Andri Bilețki, comandantul Brigăzii 3 de asalt, a subliniat că scopul principal al operațiunii a fost de a destabiliza capacitatea ofensivă a armatei a 20-a ruse. „Această misiune a fost îndeplinită cu succes”, a afirmat Bilețki. De asemenea, contraatacul a zădărnicit planurile Rusiei de a lansa un atac în zona Makivka, situată la doar patru kilometri sud de locul confruntării.

Potrivit lui Borodin, rușii formau grupuri de asalt și acumulau forțe pentru o ofensivă în zonă, însă aceste planuri au fost compromise. Colonelul Bilețki a adăugat că succesul operațiunii ucrainene s-a bazat pe o planificare detaliată și coordonarea eficientă a artileriei, apărării aeriene, dronelor și recunoașterii, în ciuda faptului că forțele ruse aveau un avantaj numeric de 2,5 la 1.

În prezent, situația din regiune rămâne „stabilă”, cu forțele ucrainene menținându-și pozițiile, în timp ce trupele ruse continuă să încerce să recupereze teritoriul pierdut. Borodin a menționat că Rusia dispune în continuare de resurse considerabile în zonă, inclusiv infanterie, artilerie și drone. Cu toate acestea, eficiența operațiunilor rusești ar putea scădea, având în vedere perturbările provocate de contraatacul ucrainean.

Ucraina a pierdut două treimi din tancurile Abrams

Ucraina a primit 31 de tancuri Abrams din SUA , dar a pierdut deja aproximativ 20 dintre ele pe front, scrie Revista Military Watch. Potrivit publicației, un tanc M1A1 Abrams a fost distrus în timpul ofensivei Forțelor Armate din regiunea Kursk. Se observă că tancurile Abrams sunt desfășurate în principal în regiunea Avdiivka, iar acesta este primul caz de distrugere în regiunea Kursk. De asemenea, potrivit MWM, tancul a fost distrus cu ajutorul unui sistem manual de rachete antitanc, cel mai probabil „Kornet”, care deosebește acest caz de altele, când tancurile au fost distruse cu ajutorul dronelor.

„Ca urmare a ultimei pierderi, numărul total de pierderi ale tancurilor M1A1 Abrams în Ucraina a ajuns la 20 din 31 de vehicule livrate, iar toate pierderile au avut loc în ultimele șase luni”, scrie revista.

În același timp, MWM notează că, dacă tancurile Leopard distruse pot fi compensate prin livrări din diverse țări europene, în principal din Spania, atunci cel mai probabil nu se vor mai face livrări de tancuri americane Abrams. Anterior, se presupunea că SUA ar căuta să evite obligațiile privind furnizarea tancurilor Abrams către Ucraina și vor lua măsuri pentru a preveni desfășurarea acestora pe front, în special, pentru a nu păta reputația blindatului său prin pierderi semnificative în luptă.

Publicația amintește, de asemenea, că militarii ucraineni anterior și-au exprimat deja nemulțumirea față de funcționarea Abrams, referindu-se la probleme tehnice, în special, vulnerabilitatea componentelor electronice la condens și vulnerabilitatea lor la focul rusesc.

India nu este neutră în războiul dintre Rusia și Ucraina

India pledează pentru dialogul diplomatic între țări. „Acum doi ani la Samarkand, când m-am întâlnit cu Putin, i-am spus, privindu-l în ochi, în fața presei, că acum nu este epoca războiului. Și luna trecută, când am vizitat Federația Rusă pentru a mă întâlni cu Putin, i-am spus foarte clar că problemele nu pot fi rezolvate pe câmpul de luptă. Singura cale de a depăși problemele este prin dialog și diplomație și trebuie să mergem în această direcție fără a pierde timpul din punctul de vedere al lui Modi.

După cum a menționat prim-ministrul Indiei, țara sa aderă la două aspecte în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina.

„În primul rând, din punct de vedere umanitar. Există mai multe tipuri de nevoi cu care s-au confruntat ucrainenii și, pentru a le satisface, am luat latura umanitară a lucrurilor și am făcut tot posibilul pentru a satisface aceste nevoi și vă asigur. că în viitor... vom fi mereu alături de voi și veți vedea că suntem mereu cu doi pași înainte”, a spus Modi.

În același timp, al doilea aspect al rolului Indiei este de a „rămîne în afara războiului”, dar asta nu înseamnă că India este pur și simplu un observator indiferent.

"Nu am acceptat niciodată acest rol. Nu am fost niciodată neutri și am fost de partea păcii încă din prima zi", a subliniat Modi. El a adăugat că a venit în ajunul Zilei Independenței Ucrainei și ar dori „toți să lucrăm la restabilirea păcii cât mai curând posibil, iar India va fi pregătită să-și aducă contribuția activă la atingerea acestui obiectiv”.

SUA au introdus noi sancțiuni împotriva Rusiei

Pe 23 august, SUA au anunțat un nou pachet de sancțiuni care vizează un total de 400 de persoane juridice și persoane fizice, atât în Rusia, cât și în străinătate. Potrivit anunțului Departamentului de Trezorerie al SUA , lista include peste 60 de companii rusești de tehnologie de apărare ale căror „produse și servicii permit Rusiei să-și susțină eforturile militare” în Ucraina.

„Rusia și-a transformat economia într-un instrument în slujba complexului militar-industrial al Kremlinului. Acțiunile de astăzi ale Departamentului de Trezorerie continuă să îndeplinească angajamentele asumate de președintele Biden și de colegii săi din G7 de a perturba lanțurile de aprovizionare și canalele de plată ale Rusiei. baza militaro-industrială”, a declarat ministrul adjunct al Finanțelor Wally Adeyemo.

Împotriva cui se îndreaptă sancțiunile

Lista sancțiunilor include companii care au legătură cu sectoarele rusești de combustibil și energie și metalurgie, sfera financiară și furnizarea de bunuri cu dublu scop pentru industria militaro-industrială a Rusiei. complex de eludare a sancţiunilor. Potrivit acestuia, noile restricții vor afecta semnificativ proiectele de petrol și gaze care sunt cheie pentru Rusia.

Au fost sancționate următoarele companii: Ekropromstroy LLC, o filială a Novatek, căreia i-au fost transferate 40% din Arctic LNG-2 LLC; „Mezhregionstroy” LLC, care construiește instalații pentru proiectul „Vostok Oil” de la „Rosneft”; PJSC Yakutia Fuel and Energy Company (YATEK), responsabilă pentru proiectul Yakutia LNG.

De asemenea, sunt impuse sancțiuni celor mai mari exportatori de cărbune din Rusia, precum „SDS Coal”, „UK Mechel-Mining”, JSC „Budservice” și două filiale ale „Rosatom”.

În plus, institutele rusești de dezvoltare militară, producătorii de vehicule aeriene fără pilot și electronice, precum și companiile care deservesc nevoile industriei militare ruse, împreună cu proprietarii și conducerea acestora, sunt incluse în listele de sancțiuni.

„Sancțiunile includ numeroși intermediari din Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Turcia, Kazahstan, Kârgâzstan și China care au furnizat microelectronice Rusiei pentru a eluda sancțiunile. Unele dintre aceste companii au furnizat bunuri în valoare de milioane de dolari. În plus, sancțiunile se extind și asupra rețelelor. de entități, implicate în furnizarea complexului militar-industrial rus, inclusiv participanți la schema de furnizare a componentelor occidentale pentru producătorul avioanelor de luptă Su”, a scris Yermak.

În plus, a remarcat șeful OP, SUA întărește, de asemenea, controalele exporturilor către Rusia și Belarus și restricționează accesul companiilor din aceste țări la software pentru mașini controlate numeric. 131 de companii din Rusia, China, Iran, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan și alte țări suspectate de încălcarea sancțiunilor au fost adăugate pe lista companiilor care fac obiectul unor cerințe stricte de licențiere de export.