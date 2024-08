Război în Ucraina ziua 909. Trupele Kievului deschid încă un front în Kursk. Zelenski, apel disperat către Occident

Război în Ucraina ziua 909. Forțele militare ale Kievului îşi extind ofensiva în provincia rusă Kursk. Trupele ucrainene au trecut granița printr-un al doilea punct, la vest de districtul Gluşkovo.

Obiectivul pe care armata ucraineană și l-a propus este de a izola peste 50 de aşezări, iar odată cu acestea prindă și trupele ruse din zonă. În acest scop au fost distruse podurile peste râul Seim în nordul acestui district. Pe de altă parte, Ucraina exercită presiune dinspre zonele deja capturate în est, relatează agenţia EFE.

Trupele ucrainene au ocupat mai mult de 11 kilometri pătraţi de teritoriu la vest de districtul Gluşkovo. Este vorba despre o regiune situată situată în vestul provinciei Kursk. Aici, ucrainenii au deschis un nou front la aproximativ 35 de kilometri distanţă de zona capturată la vest de oraşul Sudja. Informația a fost prezentată de un canal Telegram apropiat forțelor ucrainene, „DeepState”.

Atacul asupra districtului Gluşkovo are loc atât dinspre vest cât şi dinspre est. Trupele ucrainene, arată DeepState, înaintează şi au ocupat două localităţi. În partea de nord, cea mai mare parte a districtului este separată de restul teritoriului rus de râul Seim, unde ucrainenii au distrus mai multe poduri.

Forţele aeriene ucrainene au confirmat distrugerea a două poduri peste Seim, iar bloggerii militari ruşi au anunţat luni armata ucraineană a distrus de asemenea al treilea, şi ultimul pod peste râu. Situația devine, astfel foarte dificilă pentru armata rusă care trebuie să apere aceste poziții.

Armata rusă foloseşte pontoane pentru deplasarea trupelor şi aprovizionarea lor, peste râul Seim. Însă aceste structuri sunt ținte facile pentru sistemele de rachete ucrainene. Este o chestiune de timp până când vor fi bombardate și scufundate. În acest context, districtul Gluşkovo este izolat e restul teritoriului rus şi ar putea cădea sub control ucrainean în câteva zile.

Într-o astfel de situație, trupele ruse riscă să fie încercuite și capturate. Alternativa acestora este de a se retrage, însă o retragere este condiționată, din ce în ce mai mult, de folosirea pontoanelor peste râul Seim. Or, fereastra de timp pe care rușii o au la dispoziție se reduce în condițiile în care trupele ucrainene continuă înaintarea dinspre est, închizând singurul coridor terestru.

Dacă va reuşi manevra de ocupare a districtului Gluşkovo, armata ucraineană ar obţine controlul asupra unei suprafeţe de circa 500 de kilometri pătraţi pe care se află aproximativ 50 de localităţi. Acest district ar deveni al doilea mare bastion al trupelor ucrainene în provincia Kursk.

Potrivit lui Oleksandr Kovalenko, analist militar membru al grupului ucrainean „Rezistenţa Informativă”, efectivele armatei ruse în Kursk sunt de cel puţin 15.000 de soldaţi. Rusia ar avea nevoie de cel puțin încă pe atâția militari pentru a opri înaintarea trupelor ucrainene.

Pe de altă parte nu se știe câți soldați soldaţi poate disloca comandamentul ucrainean pentru această operațiune. Trupele ucrainene se confruntă cu probleme mari pe fronturile din estul țării.

Kievul a sperat că Rusia va muta trupe semnificativ pentru a-şi apăra propriul teritoriu, însă acest lucru nu s-a întâmplat, deocamndată.

În plus, armata ucraineană a mobilizat pentru această acţiune trupe bine instruite. Acestea au suferit deja pierderi în oameni şi echipamente pe teritoriul rus.

Today, I addressed Ukrainian Ambassadors at a time when the world is shedding its last and very naive illusions about Russia—illusions that have significantly hindered our defense. Ukrainian warriors continue their defensive operation in the designated areas of the Kursk region.… pic.twitter.com/quFznyBO5h

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2024