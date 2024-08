Război în Ucraina ziua 908. Obiectivele Kievului în Kursk. Putin face o vizită de stat în Azerbaidjan

Război în Ucraina. Trupele ruse au atacat cu o bombă ghidată orașul Bilopillia, regiunea Suîi, în după-amiaza zilei de 18 august. Explozia a provocat un mort și un rănit, conform administrației militare a regiunii.

Conform estimărilor, militarii ucraineni avansează în regiunea Kursk într-un ritm foarte rapid. Avansul pentru ocuparea de teritorii se derulează de cinci ori mai rapid decât dacă ar fi deplasată o armata de 100.000 de oameni. Atacul a surprins pe toată lumea, în condițiile în care Ucraina făcea față cu greu asalturilor rusești.

De la începutul operațiunii, din 6 august, Ucraina susţine că a cucerit peste 80 de aşezări răspândite pe o suprafaţă de 1.150 km pătraţi. Experții spun că poziția Kievului s-a schimbat în acest conflict. Alina Frolova, expert în securitate și fost ministru adjunct al apărării, crede că poziția strategică a țării sale este cu totul alta.

În ciuda a ceea ce se petrece în Kursk, oficialii de la Kiev susțin că nu doresc să ocupe aceste teritorii. Ei spun că primul scop a fost de a proteja mai bine propriile linii, de atacurile rusești venite de aici. Atacul a avut drept scop protejarea orașului Sumi, aflat în bătaia armelor rusești. De la începutul verii, președintele Volodimir Zelenski a semnalat peste 2 000 de atacuri asupra regiunii Sumi, venite din Kursk.

De asemenea, Ucraina urmărește să captureze cât mai mulți prizonieri pe care să-i schimbe cu proprii oameni aflați în captivitate. Rusia devine mult mai deschisă la negocieri cu cât pierde mai mulți militari.

The unique footage of the first hours of 🇺🇦 Defense Forces operation in the Kursk region. Demining, destroying the enemy's defensive lines, the work of aviation and artillery, prisoners.

📹: Air Assault Forces Command pic.twitter.com/oopsMdGRxX

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2024