Război în Ucraina ziua 907. Rușii au mai cedat 15 kilometri pătrați în Kursk

Război în Ucraina ziua 907. Trupele ucrainene și cele ruse s-au confruntat de 72 de ori în diferite puncte ale fronturilor, în cursul zilei de sâmbătă. Estimările au fost făcute de Statul Major al Armatei Ucrainei.

Ciocniri dure au avut loc pe frontul din Pokrovsk, unde rușii au lansat nu mai puțin de 25 de asalturi încercând să împingă apărătorii ucraineni în spate. Mai multe surse raportează că armata rusă a cedat în fața trupelor ucrainene încă 15 kilometri pătrați din regiunea Kursk, retrăgându-se peste râul Seim.

Glushkovo Front Battle Map (August 17)

Russian Forces retreated across the Seym River from 15km2 of territory in the Glushkovsky District of Kursk

The red line represents the only bridge crossing Russia has to Glushkovo. One bridge was destroyed, the other was seriously damaged pic.twitter.com/VEB4GwMxOJ

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 17, 2024