Război în Ucraina, ziua 430. Rusia atacă Ucraina cu drone din Iran, fabricate cu tehnologie din Occident

Vineri, armata rusă a bombardat orașul ucrainean Uman. Atacul a fost lansat asupra blocurilor de locuințe. O echipă CNN aflată la locul atacului a văzut cadavrele scoase dintr-o clădirea în ruine. Oficialii locali au declarat jurnaliștilor că printre morți se află și trei copii. Numărul victimelor din atacul de vineri a crescut de la oră la alta, ajungând la peste 23 de persoane decedate.

Bombardamentele de vineri au fost catalogate de Uniunea Europeană drept crime de război. Țintele atacului au fost obiective civile din estul statului invadat.

„Încă o dată, Rusia a atacat în mod laş zone rezidenţiale, în timp ce oamenii dormeau, provocând daune considerabile şi omorând civili nevinovaţi. Atracurile ruse asupra populaţiei civile şi asupra infrastructurii civile constituie crime de război şi nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului European de Acţiune Externă (EEAS), citat de site-ul Tagesschau.de.

Președintele Volodimir Zelenki a scris pe contul de Twitter că 10 clădiri de locuințe au fost distruse de bombardamente în Uman. Șeful de stat a precizat că răul poate fi oprit cu arme dar și prin noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Another night of 🇷🇺 terror. Missiles and UAVs. 10 residential buildings are damaged in Uman. The entire block of one of them is destroyed. As of now: 7 dead, there are wounded. 🇷🇺 evil can be stopped by weapons – our defenders are doing it. And it can be stopped by sanctions –… pic.twitter.com/KwWuRMj7iS

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2023