Război în Ucraina – Ziua 409 – Ucraina a distrus o bază logistică a armatei ruse. Pregătirile pentru contraofensivă sunt în toi

Primarul ucrainean al orașului Melitopol a anunțat că armata rusă a adus o mare cantitate de muniție, pe care a depozitat-o într-o bază militară din oraș.

”Toată încărcătura a explodat în acea noapte. Acum nu mai există nimic. Așa a fost în ultimele două săptămâni. Și asta provoacă panică în rândul ocupanților. Ieri seară, joi, în jurul orei 21:30, s-au auzit explozii în Melitopol și în satul Vesele din districtul Melitopol. Informațiile anterioare indicau că forțele inamice își transferaseră personalul și echipamentele în zonă pe parcursul a patru zile” a spus Fedorov.

Un avion de atac rusesc Su-25 a fost distrus lângă Maryinka. Unitățile de trupe de rachete și artilerie, la rândul lor, au distrus un depozit de muniții al armatei ruse.

”Vești bune. Un avion inamic Su-25 a fost distrus în zona Mariinka, regiunea Donețk. Rezistăm și câștigăm!” – a scris Statul Major pe contul său oficial de Facebook.

#Ukraine: A low-flying Russian aircraft, apparently a Su-25 attack jet, was shot down by Ukrainian forces near Marinka, #Donetsk Oblast.

From the footage, it appears that the pilot managed to eject. pic.twitter.com/49b0bmixyP

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 7, 2023