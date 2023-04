Sursa: Pixabay

Falsa alegere a confruntării fie cu Rusia, fie cu China

Conservatorii din Statele Unite nu pot să înțeleagă cum rezistența Ucrainei în războiul declanșat de Rusia a reușit să consolideze poziția Americii în Asia. China are de pierdut din cauza susținerii față de Moscova, scrie The Financial Times .