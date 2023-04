Macron în China: Beijingul este „un partener comercial şi un rival sistemic”

„China este în acelaşi timp un partener comercial şi un rival sistemic, a subliniat Thierry Breton, comisar european pentru piaţa internă, înaintea vizitei lui Emmanuel Macron la Beijing. Preşedintele însoţit de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să meargă în China de miercuri, 5 aprilie, până vineri, 7 aprilie. „Această poziţie de rival sistemic (potrivit formulării adoptate în 2019, n. red.) înseamnă că nu suntem naivi faţă de China. Regulile sale politice nu sunt regulile noastre democratice”, a adăugat Thierry Breton.

Comisarul european s-a oprit asupra discursului lui Xi Jinping de la a treia investire în fruntea partidului comunist, pe 23 octombrie anul trecut. „El nu a vorbit despre economie, ci mai ales despre securitate”. O afirmare, deci, a voinţei de putere a Beijingului. Thierry Breton vrea să „elimine riscurile” din relaţiile cu China. Adică, să amintească „partenerului” chinez că „noi suntem un continent mare şi o putere economică […] şi că dacă el este un debuşeu comercial important pentru noi, noi suntem pentru el un debuşeu vital”. Potrivit comisarului european, dacă „dintr-un motiv sau altul” Uniunea Europeană ar trebui să-şi „restrângă sau închide piaţa internă, acest lucru ar produce cu „5 – 6 puncte mai puţin produs intern brut (PIB)” pentru China.

Decizia pregătită de UE

Uniunea Europeană va adopta oare sancţiuni în caz de livrare de arme chineze Rusiei? „Nu am ajuns acolo. Am arătat că există linii roşii ce nu trebuie depăşite”, a spus Thierry Breton, care crede că „Xi Jinping are un rol de jucat pentru deznodământul” războiului din Ucraina. Deşi planul de pace propus de Beijing „nu este un plan de pace, ci zece recomandări foarte largi şi pline de sentimente bune”, după părerea lui Thierry Breton.

Cât despre drepturile omului, „fiecare trebuie să-şi păstreze locul”, a estimat Thierry Breton. „Noi nu avem intenţia să spunem Chinei ce trebuie să facă. [În schimb], vom fi expliciţi pe valorile fundamentale. […] Acest subiect al uigurilor este foarte sus pe lista îngrijorărilor [lui Emmanuel Macron şi Ursulei von der Leyen]”, a spus el referindu-se la minoritatea oprimată din Xinjiang.

În sfârşit, Thierry Breton a revenit asupra preşedinţiei ruse a Consiliului de Securitate al ONU, care a indignat Kievul: „Ea vine după Mozambic şi precede Elveţia”, a temperat el lucrurile, subliniind că acest rol este înscris în instituţiile ONU”. Totuşi, asigură el, „vom fi vigilenţi şi nu o vom lăsa nici să facă, nici să spună orice”. Chiar dacă „ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, este obişnuit cu acest lucru”.

sursa: RADOR / lefigaro.fr