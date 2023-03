Vladimir Putin, dominat de Xi Jinping, la Moscova. Mesajul dezvăluit de limbajul corporal al celor doi. Video

Experţii în limbaj corporal s-au pronunțat cu privire la întrevederea, de la Moscova, dintre șeful de stat chinez Xi Jinping și Vladimir Putin. Conform acestora, în cadrul primei întâlniri publice, liderul chinez a dat impresia că este mai relaxat şi că îl domină pe Vladimir Putin. Astfel, deși era oaspete, Xi Jinping s-a purtat, mai curând, ca un lider, față de Vladimir Putin, care a părut mai timorat, după cum a relatat Reuters.

Karen Leong, director general al companiei Influence Solutions, din Singapore, a remarcat că Xi Jinping l-a devansat pe Putin cu o fracţiune de secundă în momentul în care i-a întins mâna. Mișcarea sugerează, susține expertul, că „deşi este oaspetele care vizitează Moscova, el va prelua conducerea în această relaţie”.

O opinie similară a avut și Louise Mahler, expert australian în limbajul corporal şi în comportamentul liderilor. Specialistul a observat că Xi Jinping şi-a pus mâna peste cea a lui Putin, iar acest lucru ar putea indica, de asemenea, o măsură de dominare în această relaţie, a celor doi. De altfel, așa cum au indicat relatările de presă referitoare la aceast eveniment, Vladimir Putin are mai multă nevoie de susținerea Chinei, în condițiile izolării și a sancțiunilor la care este supusă Rusia după războiul din Ucraina.

Experții au mai remarcat că atunci când s-au aflat în fața presei, pentru replicile politicoase de la începutul discuțiilor, salutându-se reciproc cu „dragă prietene”, Putin s-a aplecat, şi-a mişcat piciorul, şi-a strâns pumnul şi s-a uitat la podea. Louise Mahler susține că aceste mișcări, necontrolate, sugerează o agitaţie subiacentă. Pe de altă parte, Xi Jinping părea „relaxat şi încrezător”.

Karen Leong a observat la Vladimir Putin, aceleaşi ticuri, ca și expertul australian, ceea ce contrasta cu comportamentul relaxat în aparenţă. În opinia sa, Xi Jinping a demonstrat o mai mare stăpânire de sine, sugerând că este partenerul cel mai important.

„Dacă îl compari pe Putin cu Xi, acesta din urmă este omul de stat calm. Are multă gravitate, un contact vizual excelent, se uită la Putin aşa cum se uită un frate mai mare la un partener mai mic, mai tânăr”, a spus ea.

De menționat că Vladimir Putin, în vârstă de 70 de ani, este, în realitate, cu câteva luni mai în vârstă decât Xi Jinping și se află la putere de mult mai multă vreme decât omologul său de la Beijing.

Pe de altă parte, Leong este de părere că nici liderul chinez nu s-a simțit în largul său, la întrevederea de la Moscova. Xi Jinping s-a trădat, clipind neobişnuit de des în timpul întâlnirii, semn că a simţit, la rândul lui, o anumită presiune.

