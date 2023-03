Xi Jinping, ultimele cuvinte adresate lui Putin: „Ai grijă, dragă prietene. Urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani”

Vizita lui Xi Jinping în Rusia a început luni și a continuat marți, cu o discuție de aproximativ șase ore între cei doi lideri, concretizată cu semnarea unei declarații comune privitoare în special la politica externă a Statelor Unite.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Xi Jinping s-a terminat cu o strângere de mână și cu un scurt schimb de replici, înainte ca președintele Chinei să se urce în mașina care l-a transportat de la Kremlin.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin și cel al Chinei, Xi Jinping, au încheiat întâlnirea care a avut loc la Moscova. Cei doi şi-au luat rămas bun având un ultim schimb de replici înainte ca președintele chinez să părăsească Rusia.

Ultimul dialog dintre cei doi lideri de state:

Xi Jinping: „Urmează schimbări care n-au mai fost în 100 de ani. Și conducem această schimbare împreună”

Vladimir Putin: „Sunt de acord”.

Xi Jinping: „Te rog, ai grijă, dragă prietene”

Vladimir Putin la finalul dialogului i-a urat: „Călătorie sigură!”

🇨🇳🤝🇷🇺Xi Jinping: There are changes going on now that haven’t happened for 100 years. And we are moving these changes together.

Putin: I agree.

Xi Jinping: Take care of yourself, please, dear friend.

Putin: Happy road! pic.twitter.com/b1P5qMqjbe

