Sursa: Arhiva EVZ

Live Text. Donald Trump se află în custodia autorităților din New York. Primul președinte acuzat penal din istoria SUA

Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, se află în custodia autorităților din New York, care l-au pus sub acuzare. El este primul președinte american pus oficial sub acuzare de o instanță. Săptămâna trecută, marele juriu din Manhattan a decis că miliardarul trebuie să răspundă acuzațiilor cu privire la sumele plătite actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels.