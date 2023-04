Cum poate Trump să-l strivească pe DeSantis o dată pentru totdeauna

Autorul susține că DeSantis ar trebui să țintească punctele forte ale lui Trump, cum ar fi jurămintele sale privind zidul de la graniță, diplomația sa în Coreea de Nord, așa-zisul său populism și așa mai departe, mai degrabă decât punctele slabe, cum ar fi răspunderea pentru banii de tăcere a vedetelor porno, vulgaritatea și cruzimea sa, minciunile sale în serie și alte probleme juridice, inclusiv punerea sa sub acuzare. Sălbăticirea aspectelor pozitive ale lui Trump ar putea să nu întoarcă singur alegerile, dar jucând ofensiva în loc de apărare i-ar da lui DeSantis agenția de care are nevoie pentru a câștiga.

Atelierul de politici al lui Trump a întârziat să vină cu noi probleme pe care să se înfurie

Trump ar trebui să îl denigreze și să îl diminueze pe DeSantis cu un flux constant de referințe oblice, dar usturătoare, în loc să se bazeze pe porecle jalnice precum Meatball Ron, Ron Desanctimonius și Shutdown Ron. Profitând de statutul lui DeSantis de relativ necunoscut la nivel național, Trump l-ar putea prezenta ca pe un republican de școală veche care a fost pentru închiderea Covidiei înainte de a fi împotriva ei, ca pe un plângăcios fără umor, ca pe un politician cu vopsea, cu schimbări de macaz, nedemn de a fi absolvit de la guvernator la președinte, și ca pe un alt palooka, precum linia pe care Trump a învins-o în timpul primarelor din 2016.

În concluzie, autorul sugerează că alegătorii tânjesc după carne proaspătă la alegerile lor, motiv pentru care DeSantis face campanie împotriva programelor DEI, a teoriei rasiale critice, a problemelor LGBTQ, a chestiunilor woke de genul ăsta și altele, precum și a sprijinului său pentru interzicerea cărților și alegerea școlii. Atelierul de politici al lui Trump a întârziat să vină cu noi probleme pe care să se înfurie, ceea ce l-a făcut să fie un pic un candidat imitator. Donald Trump trebuie să valorifice talentele sale de lookist ridiculizând însăși persoana lui DeSantis – vocea sa plângăcioasă, ținuta sa de chiloți în fața microfonului și retorica sa plictisitoare. Autorul sugerează că Trump, care posedă sincronizarea comică a unui cap de afiș din Vegas, ar putea face o glumă continuă cu DeSantis, colorându-l ca pe o tablă albă în orice imagine dorește.

Bibliografie:

Shafer, J. (2023, March 31). How Trump Can Squash DeSantis Once and For All. POLITICO. https://www.politico.com/news/magazine/2023/03/31/trump-desantis-2024-strategy-00089758