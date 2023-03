Război în Ucraina – Ziua 392. Un tren cu rachete Kalibr a fost aruncat în aer. Atacul a avut loc în Crimeea

Pe fronturile de la Bahmut, dar și zona de sud a Ucrainei, au murit 960 de soldați ruși, și au fost distruse 15 tancuri, zece transportoare blindate și nouă sisteme de artilerie. În plus ucrainenii mai anunță că au distrus șapte drone și 12 camioane cisternă sau de aprovizionare.

#Ukraine : The Ukrainian Army destroyed a Russian 2S3 Akatsiya 152mm self-propelled howitzer with a M982 Excalibur precision artillery strike near #Donetsk City. pic.twitter.com/J73xS37xTx

Ziua de marți a fost mai activă din punct de vedere a luptelor, în zona Donetsk, unde armata rusă nu reușește să înainteze, pentru a ajunge la granițele regiunii, potrivit ordinului dat de prșeedintele rus, Vladmir Putin.

La primele ore ale dimineții de marți, un tren care transporta rachete Kalibr a sărit în aer, în Crimeea. Potrivit unor surse militare, rachetele ar fi urmat să ajungă la Sevastopol, unde se afla marina militară rusă, pentru a fi îmbarcate la bordul navelor.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine

It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023