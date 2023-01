Război în Ucraina, ziua 328. Henry Kissinger vrea ca Ucraina să facă parte din NATO. Olanda va trimite un sistem Patriot la Kiev

Olanda are de gând să urmeze exemplul SUA și al Germania și urmează să trimită un sistem de apărare antirachetă Patriot în Ucraina. Prim-ministrul olandez, Mark Rutte, a confirmat această intenție în timpul unei discuții cu președintele american Joe Biden. Întâlnirea a avut loc la Casa Albă. „Avem intenția de a ne alătura la proiectul derulat cu Germania în ceea ce privește Patriot, deci sistemul de apărare antiaeriană. Cred că este important să ne alăturăm acestui proiect”, a spus Rutte.

Prim-ministrul a adăugat că a discutat deja cu cancelarul german Olaf Scholz și cu președintele Volodimir Zelenski în legătură cu acest subiect. Rutte a subliniat că este responsabilitatea tuturor statelor să găsească o modalitate prin care Rusia să plătească pentru atrocitățile din Ucraina. „Nu putem accepta niciodată ca Putin și Rusia să scape basma curată cu asta (n.r. cu vinovăția pentru crimele de război), așa că este responsabilitatea noastră ca ei să ajungă în fața instanței”.

În acest timp, presa de la Moscova a publicat o serie de imagini dintr-o fabrică în care sunt produse vehicule militare Kurganmashzavod. Acest lucru arată că producția de blindate pentru trupele armate al Rusiei este în plină desfășurare. Au existat mai multe zvonuri că industria militară rusească resimte efectele sancțiunilor impuse de UE.

Photos of production and assembly of armored vehicles at Kurganmashzavod, which is producing BMP-2M Berezhok, BMP-3, BMD-4M, BTR-MDM Rakushka, and BREM-L vehicles.https://t.co/sDQMDSXdCt pic.twitter.com/IhTl3oeIZ3

— Rob Lee (@RALee85) January 17, 2023